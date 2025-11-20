Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 200 боїв, чверть – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби було 200 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши 52 ракети та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 442 обстріли, з них 218 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 885 дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

Найбільше російських атаку було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.

Також інтенсивні бої тривають на Костянтинівському напрямку, де противник здійснив 25 атак у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки.



На Лиманському напрямку війська РФ атакував 17 разів.



Противник продовжує свої атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку наступальних дій агресора не було.





Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.



