Як армія РФ намагається захопити Покровськ та Гуляйполе – і як їм протистоять Сили оборони?

Оборона Покровська триває: ввечері 18 листопада DeepState повідомив про просування армії Росії біля Новоекономічного і Миролюбівки на східній околиці напівоточеної Покровсько-Мирноградської агломерації.

Також зросла «сіра зона» на північ від Покровська – вона досягла дороги, яка йде паралельно фронту.

7-й армійський корпус ДШВ ЗСУ, який тримає там оборону, зазначив цього дня, що російські солдати були зафіксовані на північ від агломерації, а в цілому агресор намагається дійти до села Гришине, щоб обрізати логістику ЗСУ.

А 19 листопада DeepState повідомив про чергове просування армії РФ біля Гуляйполя (Запорізька область) – «клешня» витягнулася в бік дороги, що з'єднує місто із Зеленим Гаєм. У разі її перерізання ЗСУ, швидше за все, доведеться відійти з «кишені», що прикриває Гуляйполе зі сходу.

Вранці 19 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про 50 штурмів на Покровському напрямку, а також про 36 на напрямках навколо Гуляйполя.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

