«Вони чекають наказу вийти з Мирнограда, щоб зберегти найкращих солдатів» – військовий аналітик Bild

Бої за Покровськ Донецької області тривають вже понад рік. За різними оцінками українських військових аналітиків, місто цього тижня було захоплене російською армією на 60–80 відсотків. Напередодні українські військові повернули український прапор на будівлю міської ради Покровська. Однак ситуація там і в сусідньому Мирнограді критична. Про це пише і німецький таблоїд Bild з посиланням на українських військових. За даними співрозмовників видання із ЗСУ, російські війська в Покровську близькі до повного оточення українських підрозділів. Неназваний український військовий, який обороняє Мирноград, повідомив журналістам Bild, що шляхів для відступу у них вже немає. «Навіть якби ми отримали наказ на відхід, ми, ймовірно, не вижили б. Швидше за все, ніхто з нас не дістанеться до Родинського живим. Краще залишитися на позиції і дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський так напередодні прокоментував ситуацію: «Покровськ – ми продовжуємо знищення окупанта, і хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО «А» СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті також».

Про ситуацію в Покровську і Мирнограді журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поговорили з військовим аналітиком Bild Юліаном Рьопке.

– Bild пише, що ЗСУ в Мирнограді перебувають у тактичному оточенні. Чи це справді так?

Сьогодні я був на зв'язку з військовими в Мирнограді

– Це фактичне оточення. Тобто, немає «котла», немає російських військ між, наприклад, Рудним або між Гришиним і Мирноградом. Але через ситуацію з дронами той невеликий коридор, шириною приблизно три кілометри і довжиною від шести до десяти, залежно від ділянки, робить обстановку вкрай складною для українських військових у Мирнограді зараз.

Сьогодні я був на зв'язку з військовими в Мирнограді, вони сказали, що ротація, як і раніше, можлива. Все ще можлива. Тобто, деякі військові заходять, деякі виходять. Поки це реально, але дуже небезпечно. Це відбувається вночі, вони намагаються ховатися від російських дронів. За моєю інформацією, за останні 24 години кілька людей змогли вийти з Мирнограда «на відпочинок», і ще кілька зайти. Ті, з ким я говорив, були дуже раді, що всі пройшли туди і назад живими. Вони сказали, що це вийшло тільки тому, що людей було зовсім небагато і вони йшли потайки. У Мирнограді та навколо нього значно більше тисячі військовослужбовців. І якщо весь гарнізон рушить, то росіяни, звичайно, це помітять і піднімуть всі свої дрони, щоб бити по цих солдатах.

– А скільки зараз у Мирнограді та Покровську українських військових і скільки російських?

У Мирнограді більше від тисячі цивільних і більше від тисячі солдатів тримають цей район

– Українських військових більше від тисячі. Але це все, що я можу сказати. Мої джерела – патріоти, вони – не зрадники, вони не назвуть мені точних цифр. Я можу тільки сказати, що в Мирнограді більше від тисячі цивільних і більше від тисячі солдатів тримають цей район. І ситуація у них дуже небезпечна. Самі військові кажуть, що поки що катастрофи немає. Але вони бачать динаміку. Бачили динаміку в Покровську: росіяни просувалися по п'ять кілометрів на тиждень. І вони знають, що там залишається дуже вузький коридор. Військові в Мирнограді кажуть, що там тримають оборону найкращі з чотирьох бригад. Якщо цей коридор переріжуть, а, за останніми даними, це може статися в будь-який момент, тоді буде катастрофа. Поки що – ні.

Про росіян у мене тільки публічна інформація. Цікаво, що тут теж велика різниця. Український Генштаб каже, що там близько 100 тисяч росіян. 7-й корпус каже, що 11 тисяч. Це величезна різниця. Ми не знаємо. Але, на жаль, кількість українських солдатів там набагато менша, ніж каже Путін. Це не 10 тисяч, не 30 тисяч. Я б сказав, що цифра ближча до двох тисяч, на цій небезпечній ділянці. Але їх там, ймовірно, в п'ять разів менше, ніж росіян.

– Президент Зеленський сказав, що російські війська не мають успіху в Покровську. Це так?

– Залежить від того, що вважати успіхом. Мені здається, Зеленський говорив, що їм довелося відкласти дедлайн взяття міста. Якщо це вважати успіхом для українців, то так. Це спрацювало. За моїми даними, за геолокацією, російські військові зараз на самій півночі Покровська. Ми знаємо, що ГУР у контроперації використовував близько двадцяти солдатів. Там йшлося про кілька промислових будівель. Там атакував спецназ, який висаджувався з вертольотів Black Hawks. Але на цьому все. Там не йшлося про звільнення Покровська. Йшлося про те, щоб закріпитися хоча б на одному плацдармі в місті, щоб звідти росіяни не могли пройти ще кілометрів три до наступного населеного пункту.

Мої джерела з Мирнограда кажуть, що Покровськ захоплений приблизно на 85%

Мої джерела з Мирнограда кажуть, що Покровськ захоплений приблизно на 85%. Ви можете знайти відео, де російські військові просуваються по кварталах на північному сході, і солдати ЗСУ здаються їм у полон. Тому що їх застали зненацька. Це оператори дронів, тобто люди, які взагалі-то повинні перебувати в тилу, не вступаючи в прямий контакт з російськими силами. Але оскільки перед ними нікого вже немає, і на південь від них теж нікого, вони раптово опиняються віч-на-віч з російськими солдатами. Але що цікаво, за моїм аналізом, центр Покровська все ще під контролем України. Це означає, що російські військові перебувають далеко – на один-три кілометри північніше центру, всередині меж Покровська, а значить і ті, хто тримає центр, під великою загрозою.

– Що зараз робить українське командування, щоб якось врятувати ситуацію?

Думаю, відбити Покровськ уже неможливо

– Думаю, відбити Покровськ уже неможливо. Немає способу деокупувати місто для України. Військові, з якими я спілкувався вранці, буквально просили мене донести до українського суспільства, що вони чекають наказу вийти з Мирнограда, щоб зберегти найкращих солдатів. А там саме найкращі. Вони довго тримали місто, але тепер вони бояться оточення. І це ті, кого, на мою думку, потрібно рятувати. Понад тисячу військових. Найцінніше, що є в України. Не руїни міст, а життя солдатів. Завжди кумедно і цинічно виглядає, коли групи росіян з двох-трьох солдатів проникають вглиб. Кажуть, це всього лише ДРГ. Так, це ДРГ, але у ЗСУ в цьому місці буде така ж група з двох-трьох осіб. І якщо у вас 20-30 таких груп, вас вже більше, ніж захисників у цьому секторі.

Військові чекають наказу вийти з Мирнограда, щоб зберегти найкращих солдатів

Зараз Покровськ має більше символічне значення. І воно велике. Це видно з того, що українська влада не віддає наказ на вихід ні з Покровська, ні з Мирнограда – чіпляється за них з кількох причин. Мій колега Пауль Ронсхаймер вчора писав у статті: за його джерелами в Києві (він був там останніми днями), президент Зеленський не хоче виглядати слабким. Він вважає, що якщо президент Трамп побачить, що вони втрачають третє за величиною місто, яке ще залишалося під контролем України в Донецькій області, то скаже: «Окей, це втрачено. Тоді чому б просто не відійти, зробити, як хочуть росіяни, і отримати хоча б тимчасове перемир'я на півдні». Альтернативна версія, чому Зеленський не віддає наказ відступити, це те, що він відірваний від реалій на землі. І це було б ще гірше.