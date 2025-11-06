100 штурмів за добу: Генштаб повідомляє про загострення біля Покровська

На Покровському напрямку та в самому Покровську відбулося 100 штурмів армії Росії за добу, повідомив вранці 6 листопада Генштаб ЗСУ. Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу. Також у військовому відомстві зазначили, що Сили оборони України проводять заходи з блокування російських солдатів, які намагаються просочуватися і накопичуватися в Покровську. Українські захисники протидіють спробам агресора закріпитися на позиціях, де його помітили.

Проєкт DeepState повідомив удень 6 листопада про просування російської армії в самому Покровську (збільшилася «сіра зона» – ред.), а також на схід від Мирнограда і біля Удачного на захід від Покровська.

Аналітики зазначили, що штурмовики 425-го ОШП «Скала» підняли над міськрадою Покровська український прапор, що підтверджує, що місто не оточене і не повністю окуповане Росією.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Оглядач Юліана Рьопке з німецького видання Bild напередодні писав, що російські військові захопили 80% Покровська.

