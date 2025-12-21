У Таллінні затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в торгівельному центрі

Естонські правоохоронці затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в торгівельному центрі у Таллінні, повідомили в Державній прокуратурі Естонії.

За словами генеральної прокурорки Астрід Асі, підозрюваний проживає у Таллінні, не має естонського громадянства та є особою без громадянства. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Прокуратура звертається до суду з клопотанням про його арешт, тривають слідчі дії.

Очільник Департаменту поліції безпеки Естонії Марго Паллонсон заявив, що вибух був навмисним, а особу підозрюваного встановили ще в суботу ввечері. За оцінкою відомства, загрози для населення більше немає, а інцидент має поодинокий характер.

Правоохоронці наголосили, що «наразі немає жодних ознак зв’язку події з тероризмом, екстремізмом або впливом іноземних держав». Людина, яка зазнала поранень унаслідок вибуху, може бути виписана з лікарні вже найближчими днями.

За даними прокуратури, мотивом підозрюваного, ймовірно, була особиста помста, пов’язана з його попередніми контактами з торгівельним центром. Слідство вважає, що чоловік мав намір завдати шкоди саме об’єкту. Вибуховий пристрій, за попередніми даними, був виготовлений саморобним способом.

Попри затримання підозрюваного, поліція посилила патрулювання в районі торгівельного центру з метою підвищення відчуття безпеки. Рятувальники перевірили всі сміттєві контейнери в центрі та не виявили інших небезпечних предметів.

Раніше, у суботу, 20 грудня, стався вибух у сміттєвому баку в торгівельному центрі Талліна, внаслідок чого постраждала жінка.