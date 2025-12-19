Естонія заявила про порушення кордону російськими прикордонниками. Представнику РФ вручили ноту протесту

Міністерство закордонних справ Естонії 18 грудня заявило, що викликало тимчасового повіреного у справах Росії для передачі ноти протесту щодо незаконного перетину тимчасової лінії контролю між країнами.

Як повідомляє пресслужба МЗС, порушення сталося 17 грудня на річці Нарва біля хвилеріза Васкнарва, де російські прикордонники перебували на території Естонії без дозволу.

Глава естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Цахкна сказав, що спостереження в цьому районі було посилено.

«Ми посилили моніторинг у цьому районі та готові реагувати», – сказав Цахкна, додавши, що найкращою відповіддю на перевірку кордонів Росією є продовження підтримки України та посилення політичного та економічного тиску на Росію.

За даними естонської влади, кордон країни 17 грудня незаконно перетнули три російські прикордонники. Вони, як зазначається, прибули на місце на судні на повітряній подушці, пройшли пішки молом, а потім повернулися до свого транспортного засобу і перетнули кордон назад.

За повідомленнями ЗМІ, прикордонники залишалися на території Естонії близько 20 хвилин. Попередження про це не було.

Агентство DPA зазначає, що естонська сторона має у своєму розпорядженні відеозапис з камери спостереження, на якому відображено інцидент.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро повідомив, що мотиви російських прикордонників залишаються незрозумілими.

«Безпосередньої загрози безпеці не було, але поліція та прикордонники значно посилили свою присутність та патрулювання», – заявив Таро в четвер в ефірі естонського телебачення.



DPA повідомляє також про зустріч естонських і російських представників, судячи з усього, для обговорення інциденту. Естонські джерела повідомили, що російська сторона відмовилася визнати незаконний перетин кордону і не була готова надати додаткові дані або викласти свої аргументи, зазначає агентство.

Про офіційні коментарі російської сторони поки що не повідомляється.

У травні 2024 року естонське прикордонне управління повідомило, що Росія прибрала 24 із 50 буїв, встановлених на річці Нарві для розмежування територіальних вод двох країн. Буї встановлюють щовесни, причому розмітка щорічно переглядається у зв'язку зі зміною русла, зазначає видання РБК. Цього року Естонія також кілька разів звинувачувала Росію у порушенні свого повітряного простору. Москва це відкидала.



