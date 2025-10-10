Країни Балтії розробляють план евакуації 1,2 мільйона людей у разі нападу Росії

Литва, Латвія та Естонія розробляють план масової евакуації населення в разі російського вторгнення, повідомило агентство Reuters 10 жовтня. Країни готуються до того, що евакуація може стосуватися приблизно 1,2 мільйона із близько 6,2 мільйона жителів балтійських країн.

Ці країни домовилися про співпрацю в галузі цивільної оборони ще у травні, пише агентство. Цього тижня в Литві відбулися навчання, які передбачають евакуацію з Вільнюса сотень людей. Але реальні плани включають вивезення значно більшої кількості людей, повідомили опитані чиновники.

Латвія прогнозує, що в разі нападу Росії свої будинки може залишити третина з 1,9 мільйона жителів країни (близько 630 тисяч), у планах Естонії – переселення десятої частини населення (це 140 тисяч із 1,4 мільйона) в тимчасові притулки.

300 тисяч людей планується розмістити в школах, університетах, церквах та на арені міста Каунас на заході Литви. За словами представника пожежної служби країни, вже обрані пункти збору населення, у тому числі у Вільнюсі, а на складах створені запаси в тому числі туалетного паперу та похідних матраців.

Тих, хто пересуватиметься автомобілем, скеровуватимуть на другорядні дороги, щоб звільнити основні траси для армії. Для них підготовлені мапи із зазначенням міст, де можна знайти притулок, зазначає Reuters.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія та Китай готуються до довгострокової конфронтації.