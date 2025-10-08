Польща запровадила санкції проти громадян Білорусі і пов’язані з ними компанії через постачання до Росії

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі додало до санкційного списку дві компанії, зареєстровані в цій державі, та пов’язаних з ними громадян Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу відомства.

Під санкції потрапила компанія STEELTRADE Sp. z o.o. (до 2024 року працювала під назвою EMK Group Sp. z o.o.). Компанія займається оптовою торгівлею металевими виробами, гідравлічним та опалювальним обладнанням. Польське відомство заявляє, що компанія опосередковано підтримує агресію Росії проти України, постачаючи до Росії металеві вироби та деталі машин.

За даними видання Reform, товари STEELTRADE – це продукція з чорних металів, експорт якої до Росії заборонений.

З 2021 року до середини 2022 року компанія експортувала товари переважно до Росії. Основним їх одержувачем була компанія EMK. В середині 2022 року STEELTRADE почала постачати товари до Казахстану замість Росії. Одержувачем була компанія з назвою, схожою на російську EMK. З 2023 року основним напрямком експорту була китайська компанія. Цей китайський контрагент, як визначено в Польщі, є посередником у поставках російської компанії EMK LLC.

«Встановлено, що понад 200 поставок, здійснених компанією STEELTRADE (раніше EMK Group) китайським, казахстанським та турецьким компаніям, згодом були реекспортовані до Росії», – повідомило Міністерство.

Другою компанією у санкційному списку є OMNI GRP. Вона займається оптовим продажем металів та металевих руд, постачаючи до Росії продукцію заліза та сталі, що заборонено санкціями ЄС. Зокрема, компанія експортувала сталь Uddeholm Dievar, яка вирізняється особливою міцністю та користується особливим попитом в оборонній промисловості.





У 2023 році компанія поставила значну кількість товарів до Туреччини, Китаю та Казахстану. Як з’ясувала Польща, більша частина поставок китайському контрагенту згодом була реекспортована до Росії.

Під санкції потрапили фізичні особи Андрій Карпович, Володимир Лящук та Вероніка Пенталь.

Карпович є громадянином Білорусі та Росії, співвласником, членом керівництва та бенефіціаром OMNI GRP. Він має акції кількох російських компаній, зокрема двох московських – EMK та EMC, які є контрагентами польської STEELTRADE. Він очолює раду директорів казахстанської EMK KZ, яка отримувала товари від STEELTRADE та OMNI GRP.

Володимир Лящук – громадянин Білорусі, співвласник, член керівництва та бенефіціар STEELTRADE, володіє акціями московських EMK та EMC та інших російських компаній.

Вероніка Пенталь – громадянка Білорусі, подруга керівництва та співвласниця STEELTRADE та OMNI GRP. Вона, очевидно, є заступником генерального директора EMK у Росії та фігурує в компаніях у Казахстані (EMK ALLIANCE) та Киргизстані (UTIL TEKS PROM та STK 888), пов’язаних з EMK Group.



