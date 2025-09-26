Польща знову відкриває кордон з Білоруссю. Вплинув Китай?

У перші кілька хвилин 25 вересня пасажирські автомобілі знову перетинали кордон у Тересполі-Бресті, а вантажівки – в Кукуриках-Козловичах.

Вантажні залізничні перевезення відновилися через Кузницю Білостоцьку-Гродно, Семянувку-Свіслоч та Тересполь-Брест. Цей крок був здійснений після розпорядження міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, анонсованого прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Кордон був закритий з 12 вересня у зв’язку з безпековими ризиками та міграційним тиском.

Із 2021 року Польща й країни Балтії звинувачують Білорусь у використанні міграції як зброї. А саме – заманюванні людей з Близького Сходу, Африки та Південної Азії туристичними візами та підштовхуванні їх до кордонів ЄС.

Варшава назвала це гібридною операцією режиму Олександра Лукашенка в Білорусі, підтримуваного Москвою, метою якої була дестабілізація ЄС. Ця стратегія створила гуманітарну кризу, внаслідок якої мігранти на тижні застрягали в прикордонних лісах. Підтверджених смертей – десятки.

Дані показують, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася на початку вересня. Під час військових навчань «Захід 2025» вона зросла до 687, а минулого тижня знову зменшилася до 663. Між 20 і 23 вересня було зареєстровано 282 спроби.

Торговельний шлях Китаю до ЄС

Участь Китаю у відкритті кордону є ключовою. 16 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм китайським колегою Ваном І у Варшаві. Сікорський сказав: Польща сподівається, що Пекін знову допоможе стримати «білоруські провокації».

Дипломат нагадав, як зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента Польщі Анджея Дуди у 2024 році збіглася з тимчасовим падінням кількості перетинів кордону.

Китай хоче уникнути звинувачень і забезпечити рух товарів

Аналітики кажуть, що пріоритетом Китаю є не політична синхронізація, а захист торговельних потоків. Польсько-білоруський кордон є головною артерією ініціативи «Один пояс, один шлях», яка транспортує товари з Китаю до ЄС. Перебої в русі загрожують графікам поставок і підривають твердження Пекіна про те, що Євразійська залізниця є надійною альтернативою морським шляхам.

«Китай хоче уникнути звинувачень і забезпечити рух товарів, – сказав Радіо Свобода Темур Умаров, науковий співробітник Фонду Карнегі. – Його основна увага приділяється економічній стабільності та демонстрації того, що «Один пояс, один шлях» працює».

Чи спрацювала закулісна дипломатія Пекіна, буде перевірено найближчим часом. Лише стійке зниження кількості мігрантів підтвердить, чи послабив Мінськ тиск на кордоні під впливом Китаю.