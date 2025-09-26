Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Польща знову відкриває кордон з Білоруссю. Вплинув Китай?

Білоруські охоронці стоять на кордоні між Польщею та Білоруссю в Кринках, Польща, 31 серпня 2025 року
Білоруські охоронці стоять на кордоні між Польщею та Білоруссю в Кринках, Польща, 31 серпня 2025 року

Коротко

  • Польща знову відкрила свій кордон з Білоруссю. Впродовж двох тижнів він був закритим через військові навчання Росії й Білорусі «Захід-2025».
  • У рішенні Варшави тиху, але вирішальну роль відіграв Пекін, кажуть фахівці.

У перші кілька хвилин 25 вересня пасажирські автомобілі знову перетинали кордон у Тересполі-Бресті, а вантажівки – в Кукуриках-Козловичах.

Вантажні залізничні перевезення відновилися через Кузницю Білостоцьку-Гродно, Семянувку-Свіслоч та Тересполь-Брест. Цей крок був здійснений після розпорядження міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, анонсованого прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Кордон був закритий з 12 вересня у зв’язку з безпековими ризиками та міграційним тиском.

Із 2021 року Польща й країни Балтії звинувачують Білорусь у використанні міграції як зброї. А саме – заманюванні людей з Близького Сходу, Африки та Південної Азії туристичними візами та підштовхуванні їх до кордонів ЄС.

Сім'ї мігрантів із Сирії та Іраку за прикордонною стіною на польсько-білоруському кордоні неподалік від Біловежі, Польща, 29 травня 2023 року
Сім'ї мігрантів із Сирії та Іраку за прикордонною стіною на польсько-білоруському кордоні неподалік від Біловежі, Польща, 29 травня 2023 року

Варшава назвала це гібридною операцією режиму Олександра Лукашенка в Білорусі, підтримуваного Москвою, метою якої була дестабілізація ЄС. Ця стратегія створила гуманітарну кризу, внаслідок якої мігранти на тижні застрягали в прикордонних лісах. Підтверджених смертей – десятки.

Дані показують, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася на початку вересня. Під час військових навчань «Захід 2025» вона зросла до 687, а минулого тижня знову зменшилася до 663. Між 20 і 23 вересня було зареєстровано 282 спроби.

Торговельний шлях Китаю до ЄС

Участь Китаю у відкритті кордону є ключовою. 16 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм китайським колегою Ваном І у Варшаві. Сікорський сказав: Польща сподівається, що Пекін знову допоможе стримати «білоруські провокації».

Дипломат нагадав, як зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента Польщі Анджея Дуди у 2024 році збіглася з тимчасовим падінням кількості перетинів кордону.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з міністром закордонних справ Китаю Ваном І перед їхньою зустріччю в Польщі, 15 вересня 2025 року
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з міністром закордонних справ Китаю Ваном І перед їхньою зустріччю в Польщі, 15 вересня 2025 року
Китай хоче уникнути звинувачень і забезпечити рух товарів
Темур Умаров

Аналітики кажуть, що пріоритетом Китаю є не політична синхронізація, а захист торговельних потоків. Польсько-білоруський кордон є головною артерією ініціативи «Один пояс, один шлях», яка транспортує товари з Китаю до ЄС. Перебої в русі загрожують графікам поставок і підривають твердження Пекіна про те, що Євразійська залізниця є надійною альтернативою морським шляхам.

«Китай хоче уникнути звинувачень і забезпечити рух товарів, – сказав Радіо Свобода Темур Умаров, науковий співробітник Фонду Карнегі. – Його основна увага приділяється економічній стабільності та демонстрації того, що «Один пояс, один шлях» працює».

Чи спрацювала закулісна дипломатія Пекіна, буде перевірено найближчим часом. Лише стійке зниження кількості мігрантів підтвердить, чи послабив Мінськ тиск на кордоні під впливом Китаю.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG