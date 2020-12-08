Україна, Китай, США і «Мотор Січ»: хто кому винен 3,5 мільярди доларів

Китайський інвестор, який купив акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ», йде у міжнародний арбітраж. Як заявляє український партнер китайців, бізнесмен Олександр Ярославський, вони мають намір стягнути з України 3,5 мільярди доларів. Акції «Мотор Січі», викуплені китайцями, перебувають під арештом вже три роки, а цю угоду розслідують СБУ та Антимонопольний комітет.

Те, що Китай може отримати підприємство української «оборонки», стривожило Сполучені Штати Америки. Експерти пропонують кілька варіантів виходу з ситуації, проте український уряд, схоже, взяв паузу.

5 грудня компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group), яка придбала акції компанії «Мотор Січ», оголосила, що судитиметься з Україною. Причиною є арешт, який наклали на акції три роки тому та який не дає китайцям розпоряджатися купленим авіабудівним підприємством.

Суму компенсації китайці оцінюють у 3,5 мільярди доларів.

«Китайські інвестори ПАТ «Мотор Cіч» направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна, відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій», – повідомили в українській компанії DCH, яка є офіційним партнером китайського інвестора.

У вересні китайський інвестор повідомив про «інвестиційну суперечку» українському Мін'юсту і попередив, що вимагатиме компенсації на суму 3,5 мільярди доларів.

Раніше група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського та компанія Skyrizon подали заявку до Авнтимонопольного комітету про те, що хочуть сконцентрувати акції компанії «Мотор Січ». Ця заявка, яка може розблокувати або зупинити угоду з купівлі акцій, залишається без розгляду.

«Мотор Січ»: камінь спотикання між Україною, США та Китаєм?

Від початку російської збройної агресії проти України уряд держави нарощує оборонне замовлення. Однак його все одно недостатньо для того, щоб вивести підприємство «Мотор Січ» з кризи і повністю завантажити його замовленнями на нові авіадвигуни. На тлі припинення військово-технічної співпраці з Росією, яка до війни масово купувала двигуни українського виробництва, уряд почав шукати альтернативи. І з 2017 року тодішній віцепрем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів заявляє, що компанії «Мотор Січі» та Skyrizon створили спільне підприємство і вже розбудовують виробництво в китайському Чунціні. Невдовзі Генпрокуратура оголошує початок розслідування про незаконну передачу у власність акцій українського авіапідприємства. У вересні 2017 року суд арештовує ці акції за клопотанням СБУ.

Пізніше ситуацію намагаються розблокувати: китайський інвестор укладає угоду з українським державним концерном «Укроборонпром» про спільну концентрацію активів «Мотор Січі». Антимонопольний комітет починає розглядати їхню заявку про контроль над трьома чвертями акцій компанії.

Будівництво двигунів для літаків та гелікоптерів – одна з критичних потреб для армії Китаю. Однак у цей час погіршуються відносини між КНР та США, і тодішній держсекретар Майк Помпео звинувачує Китай в агресивній зовнішній політиці.

Тодійшній радник президента США Джон Болтон під час свого візиту до Києва у серпні 2019 року визнає, що він стривожений намаганнями Китаю «отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни».

Україна опиняється у ситуації, коли українські власники підприємства вже продали свої акції китайському інвестору, але це може нашкодити інтересам ключового союзника України – США, які звинувачують КНР в експансіонізмі. Відмова інвестору може зіпсувати відносини України з Китаєм.

Відтак «пауза» у процесі зміни власника, яка виникла через кримінальну справу та розгляд заявок в Антимонопольному комітеті, затягнулася з політичних причин.

Що далі?

У ситуації з «Мотор Січчю» Україна пройшла таку собі точку неповернення і тепер отримає проблеми, незалежно від того, як далі розвиватимуться події, стверджують експерти – співрозмовники Радіо Свобода.

На думку аналітиків, рішення на користь китайського інвестора означатиме істотне погіршення відносин зі США та зменшення американської допомоги, не рахуючи ризиків для української авіабудівної галузі.

означатиме істотне погіршення відносин зі США та зменшення американської допомоги, не рахуючи ризиків для української авіабудівної галузі. Якщо ж Україна остаточно відмовить китайцям у праві на акції, які вони вже купили, то буде вимушена винаймати недешевих західних юристів, платити компенсації інвесторові, а до цього – ще й посвариться з Китаєм на зовнішньополітичному рівні.

у праві на акції, які вони вже купили, то буде вимушена винаймати недешевих західних юристів, платити компенсації інвесторові, а до цього – ще й посвариться з Китаєм на зовнішньополітичному рівні. Навіть спроби «заморозити» ситуацію (залишивши її в тому стані, в якому вона перебуває останні три роки) – не виключають судових витрат, можливого програшу в арбітражі та незадоволення китайської та американської сторін, визнають експерти.

У цій ситуації компанія DCH Олександра Ярославського активно діє в координації з китайцями, але українська влада не виявляє жодної активності, стверджує голова організації StateWatch Гліб Канєвський.

Ярославський вибудовує такий собі ланцюг важелів тиску на українську владу

«Ярославський зараз вибудовує такий собі ланцюг важелів тиску на українську владу. І Офіс президента зрештою може використати елементи цього тиску як пояснення, чому «Мотор Січ» зрештою віддали китайцям. Претензія на суму 3,5 мільярди доларів в арбітражі – це важіль настільки потужний, що навіть при бажанні української влади не відступати в неї може нічого не вийти. Адже Україна зараз має проблему з публічними фінансами: їй буде ніде взяти такі гроші, щоб віддати їх Китаю», – попереджає експерт.

За словами Гліба Канєвського, Україна сама винна в затягуванні цієї проблеми і в тому, що може програти суди щодо «Мотор Січі»; ситуацію лише погіршує те, що СБУ не «рухає» розслідування справи про купівлю акцій, а Антимонопольний комітет не ухвалює ніяких рішень щодо них. Експерт згадує, що в минулі роки Україна вже потрапляла у схожі ситуації та мала досвід програшу інвесторам.

Зі свого боку президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар каже: є ознаки того, що юридична позиція китайської сторони недосконала, і закликає Україну скористатися цим.

Китайці дали повний карт-бланш Ярославському. І виглядає, що він обрав не так юридичний, як політичний шлях

«Ситуація навряд чи проясниться найближчим часом. З боку китайських інвесторів ми не бачимо суттєвої активності, натомість вони дали повний карт-бланш самому Ярославському. І виглядає, що він обрав не так юридичний, як політичний шлях вирішення проблеми. Це означає, що юридична позиція китайців у цьому спорі не така й виграшна, як це намагаються подати. Інакше б власники акцій одразу йшли до суду і не вдавалися до політичного маневрування», – стверджує експерт.

Що робити?

Проблема навколо головного авіадвигунобудівного підприємства України виникла саме тому, що Україна досі не ухвалила законодавства, яке б давало змогу контролювати інвестиції та реагувати на подібні спірні ситуації з важливими активами, пояснює Радіо Свобода експерт «», колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська.

В Україні немає законодавства, яке б передбачало контроль за інвестиціями, як у ЄС

«В Україні немає законодавства, яке б передбачало контроль за інвестиціями, як у ЄС. Тому в Україні лише Антимонопольний комітет, за замовчуванням, має можливості для «скринінгу інвестицій», паралельно з його обов'язками перевіряти концентрацію акцій та реагувати на монополізацію. В комітеті на розгляді – ще чотири справи щодо минулого руху акцій «Мотор Січі». І доки Антимонопольний комітет не ухвалить рішення по минулих справах (чи дійсно відбувалося відчуження акцій, чи потрібен був на це дозвіл АМКУ, якими мають бути наслідки цих дій), доти він не може розглядати ті транзакції, з приводу яких до нього зараз звертаються китайські інвестори разом з DCH», – вважає експертка.

Вона наголошує: передовсім держава має переконатися, що ця купівля акцій має на меті саме розвиток підприємства, а не його ліквідацію:

Є ризик того, що відбувається «вбивча концентрація». Коли одна компанія купує іншу не для її розвитку, а для знищення

«Це цілком нормально, якщо держава обережно та виважено підходить до контролю інвесторів з інших держав над її стратегічними підприємствами. За матеріалами правоохоронних органів, існує ризик того, що відбувається те, що в західному світі називають «вбивча концентрація». Коли одна компанія купує іншу не для її розвитку, а для знищення конкурента, для того, щоб припинити виробництво або перебазувати його на свої об'єкти».

Між тим, компанія Skyrizon, інвестор з китайським корінням, вже зараз розбудовує філії підприємства «Мотор Січ» в Китаї. Це підтверджують Радіо Свобода і деякі працівники підприємства.

Михайло Гончар радить українській владі робити ставку на активний захист у судах: так, як Україна в останні роки діяла у судовій тяганині з Росією.

Нинішні контролери «Мотор Січі» зацікавлені в поразці української сторони

«Тут успіх для України залежатиме від створення потужної юридичної команди, із залученням закордонних юристів. Ми вже бачили такі позитивні приклади: «Нафтогаз» виграв у російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі, хоча у минулі роки він такі справи постійно програвав, – пригадує експерт. – Але компанія «Мотор Січ» в тому вигляді, в якому вона зараз є, нездатна захищатися. Бо нинішні її контролери зацікавлені в поразці української сторони. В цих умовах важлива активна позиція Мінстратегпрому. Але чи буде вона – невідомо. Чого однозначно не можна робити – так це просто здатися і пристати на «китайсько-ярославські» пропозиції. Тому що китайська сторона саме на це і розраховує».

Зі свого боку Гліб Канєвський констатує, що українські органи влади лише виголошують заяви про розв'язання «кризи «Мотор Січі», проте нічого для цього не роблять.

Позиція влади: «вжити вичерпних заходів» чи довіритися суду?

Після того, як група DCH бізнесмена Олександра Ярославського долучилася до змагання за «Мотор Січ» на боці китайців, і це не могли не помітити ні на Банковій, ні у США, українські посадовці почали наввипередки реагувати на ситуацію.

Їхні заяви про «Мотор Січ» можна поділити на дві групи: заклики «захистити національні інтереси» і пропозиції «вирішити питання у судах».

Йдеться про питання національної безпеки, і потрібно вживати заходів для її захисту, так оцінили стан справ Рада національної безпеки і оборони і президент України Володимир Зеленський.

«Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, ... а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», – закликав глава держави.

Він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з дорученням, щоб уряд, РНБО та СБУ «вжили вичерпних заходів» захисту економічних інтересів держави.

Прем'єр Денис Шмигаль у своїх заявах, між тим, апелює до міжнародних судових інстанцій.

«Держава не може втручатися у продаж пакетів акцій тим чи іншим інвесторам, купівлю цих акцій будь-ким. І тут насправді питання в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі».

Очільник Мінстратегпрому Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода відкидає втручання свого відомства у ситуацію:

«Я не думаю, що воно ляже на мої плечі. Тому що підприємство приватне, акції перебувають у власності іноземних інвесторів. Мене вже звинуватили у тому, що я торгував акціями в Туреччині. Нісенітниця повна, що я пропонував продати акції «Мотор Січі». Як я таке можу взагалі пропонувати, як я до цього жодного дотичного стосунку не маю?! Але я знаю, що зараз там відбуваються різні процедури, ті, які повинні здійснюватися на державному рівні, ну відповідними органами. Коли вони розв’яжуться, тоді й будемо думати», – зауважив Уруський. Додавши, що питання буде вирішуватися в суді.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу.

Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська й китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH Олександра Ярославського домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі».

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодувати 3,5 мільярди доларів, зафіксувавши свій намір звернутися до міжнародного арбітражу.