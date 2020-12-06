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06 грудня 2020, Київ 16:37
Новини | Економіка

Китайські інвестори компанії «Мотор Січ» позиваються до України в міжнародному арбітражі

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів

Китайські інвестори компанії «Мотор Січ» позиваються до України в міжнародному арбітражі.

«5 грудня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Cіч» направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій», – повідомили в українській компанії DCH.

Запорізька «Мотор Січ» у фотографіях
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Запорізька «Мотор Січ» у фотографіях

«Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників авіадвигунів та промислових газотурбінних установок

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

«Мотор Січ»: що у Запоріжжі очікують від зміни власника заводу? (опитування)
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«Мотор Січ»: що у Запоріжжі очікують від зміни власника заводу? (опитування)

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4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH Олександра Ярославського домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі».

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів, зафіксувавши свій намір звернутися до міжнародного арбітражу.

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