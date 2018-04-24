У «Мотор Січі» обшуки СБУ називають «етапом рейдерського захоплення»

Народний депутат і голова правління ПАТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв називає обшуки на підприємстві, проведені напередодні СБУ, «надуманою акцією» й одним з етапів «рейдерського захоплення» підприємства.

«У документах було зазначено, що претензії по статті «диверсія». Ми підняли закони України, щоб прочитати, що таке диверсія, щоб знайти в тексті себе. У законі сказано, що диверсія передбачає руйнування будівель, підпал, свідоме радіоактивне зараження території з метою ураження людей. На сьогодні ми жодної будівлі не зруйнували, не підпалили і з радіоактивними елементами взагалі не маємо справи. Тобто настільки надумана чи не продумана акція, що наводить на думку, що, мабуть, це рейдерське захоплення», – заявив 24 квітня очільник підприємства.

Щодо обвинувачення у концентрації пакету акцій у руках іноземця, то Богуслаєв заявив, що акції підприємства перебувають у вільному продажі на біржах. Також голова правління ПАТ «Мотор Січ» заявив, що співпраця з китайським бізнесом відбувається у законних рамках.

«Останній час втрачаємо Китай та Індію – туди не їздять наші керівники. Що робити, якщо ми втрачаємо ринок? Один шлях, як роблять англійці, американці, французи – у тій країні, де в нас великий ринок, треба створювати сервісні служби з ремонту, обслуговування, навчання персоналу, а для цього треба мати територію. У мене грошей нема, щоб будувати завод. Ми знаходимо партнера у тій країні. Окрім того, за законами Китаю, іноземці не можуть там відкрити компанію. Тому я кілька років шукав, з ким об’єднатися, і на одній виставці мені порадили кількох підприємців, готових займатися авіаційною технікою. Там будується завод. Все легально робиться. Спроектовано завод, вклали китайці гроші, у нас підготовлено ліцензійну угоду за законами України», – сказав Богуслаєв.

23 квітня Служба безпеки України проводила обшуки на підприємстві «Мотор Січ» у межах провадження, відкритого за статтею про диверсію. За даними спецслужби, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології. Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземці здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії «Мотор Січ», який наразі оформлений на шість офшорних компаній та фізичну особу, заявили правоохоронці.

У липні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що стосовно підприємства «Мотор Січ» розслідують кілька кримінальних проваджень. «Одне з них веде Служба безпеки України, і воно зводиться до того, що велику частину акцій, які були раніше виведені на офшорні компанії, у власність передали в не встановленому законодавством порядку», – сказав Луценко.

Крім того, за його словами, Головне слідче управління ГПУ проводить перевірку ймовірного розкрадання державних коштів під час виконання підприємством державного оборонного замовлення.

ПАТ «Мотор Січ» – підприємство, яке займається розробкою, виробництвом та обслуговуванням авіаційних двигунів для літаків і вертольотів.