Чому СБУ проводить обшуки на «МОТОР СІЧ»?

Запоріжжя – Від самого ранку 23-го квітня працівники київського СБУ проводять обшуки на запорізькому підприємстві «МОТОР СІЧ». Слідчі дії проходять у справі за статтею 113 Кримінального Кодексу України (диверсія). Деталі справи у відомстві поки не розголошують. Втім, це не перший випадок за останні три роки, коли підприємство опиняється в фокусі уваги українських правоохоронних органів.

2016 рік

У грудні 2016 року військова прокуратура Південного регіону України повідомляла про відкриття кримінальної справи через закупівлю вертольотів у «МОТОР СІЧ». Тоді прес-служба відомства заявляла, що за контрактом між підприємством та Міністерством оборони України для Збройних Сил України були закуплені вертольоти, які не придатні до використання у військових цілях. При цьому службовими особами військової частини, для якої була придбана техніка, машини були прийняті та поставлені до штату частини. У відомстві також зазначали, що ці ж вертольоти вже були продані Міністерством оборони України «МОТОР СІЧ» у 2010 році як надлишкове військове майно, непридатне до використання.

Коментуючи заяву військової прокуратури агентству «Укрінформ», президент і генеральний конструктор ПАТ «МОТОР СІЧ», народний депутат В’ячеслав Богуслаєв назвав її помилкою: «Військова прокуратура просто поки що не розібралася у тому, що вертольоти бувають різні. Наприклад, транспортно-десантні вертольоти, згідно з техзавданням, не можуть мати й не мають устаткування й технічних характеристик бойових вертольотів. Вони призначені для інших цілей: для перекидання бойової сили й саме цим характеристикам мають відповідати, і відповідають. Прокуратура просто поки що у цьому не розібралася, розбереться і все буде нормально».

У керівництві «МОТОР СІЧ» тоді також підтвердили факт закупівлі в Міноборони у 2010 році кількох вертольотів у неробочому стані, повідомивши, що вони були модернізовані у транспортно-десантні гелікоптери.

2017 рік

Наступного року «МОТОР СІЧ» стала об’єктом слідчих дій Генпрокуратури та СБУ. 20 липня 2017 року на підприємстві відбулися обшуки по справі, яку вів Департамент з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки ГПУ. Наступного дня речник Генпрокурора Лариса Сарган, прокоментувала обшуки, повідомивши, що виявлено злочинну схему розтрати коштів ПАТ «МОТОР СІЧ» з подальшим їх привласненням.

«Протягом 2013-2016 років службові особи ПАТ «МОТОР СІЧ» придбали «сміттєві» цінні папери, шляхом перерахування грошових коштів в сумі понад 350 млн. грн. на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи. Станом на даний час, завершено проведення обшуків на основних об’єктах та за місцями проживання ключових фігурантів, задіяних у протиправній схемі, наслідком яких є вилучення 500 тис. доларів США та значного обсягу антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт», – зазначила речниця Юрія Луценка.

Пізніше, 21 липня, вже сам генпрокурор Юрій Луценко, перебуваючи в Дніпрі, додав, що стосовно підприємства «МОТОР СІЧ» розслідують кілька кримінальних проваджень, зокрема СБУ розслідує введення великої частини акцій на офшорні компанії і передачу їх у власність в невстановленому законодавством порядку. Окрім того, Луценко заявив, що Головне слідче управління ГПУ проводить перевірку ймовірного розкрадання державних коштів під час виконання підприємством державного оборонного замовлення.

На озвучені прокуратурою обвинувачення на «МОТОР СІЧ» відреагували, оприлюднивши офіційну заяву на сайті підприємства. У ній було зазначено, що товариство не контролює процес розпорядження своїми активами власників акцій підприємства, адже з 1994 року є акціонерним товариством з приватною формою власності і не входить до складу підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром», які мають узгоджувати з державними структурами відчуження акцій.

Щодо обвинувачень у завищенні цін на двигуни з подальшим виведенням цих коштів через фіктивні структури, то на «МОТОР СІЧ» заявили, що вони не встановлюють самостійно ціну на оборонні замовлення: «вона приймається (затверджується) на рівні замовника – Міністерства оборони України. ПАТ «МОТОР СІЧ», виконуючи такі замовлення, діє чітко в межах нормативних актів, що регулюють зазначене питання, та укладає їх попри збитковість для підприємства з метою сприяння підвищенню обороноздатності країни, освоєнню виробництва військової техніки, що здатна замінити фізично та морально застаріле озброєння, яке роками закуповувалось лише у закордонних виробників».

Економічна диверсія?

У вересні 2017 року також стало відомо по те, що СБУ розслідує щодо «МОТОР СІЧ» справу за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 Кримінального кодексу України (диверсія). Тоді за клопотанням правоохоронних органів слідчими суддею Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт на акції підприємства.

У реєстрі судових рішень повідомлялось, що «досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ», діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення».

Також у судовому рішенні, винесеному Шевченківським районним судом міста Києва, йшлося про те, що 56% акцій підприємства опосередковано володіє громадянин Китаю, власник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

На думку слідства, це «може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою – громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна».

Раніше, у травні 2017 року, міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів під час одного зі своїх брифінгів заявив по створення спільного підприємства «МОТОР СІЧ» та компанії Skyrizon у китайському Чунціні. Передбачалось, що воно вироблятиме авіаційні двигуни і газотурбіні установки Згодом голова Наглядової ради «МОТОР СІЧ» Анатолій Малиш також заявив: будівництво в Китаї почалося ще 2016 року, і підприємство виступає його куратором та проектувальником.

Що шукає СБУ на «МОТОР СІЧ»?

Наразі, у прес-службі «МОТОР СІЧ» підтвердили низці видання факт проведення у них обшуків.

Голова Наглядової ради підприємства Анатолій Малиш, також повідомив виданню Ліга.нет, що обшуки, пов’язані зі справою, яку розслідує СБУ і в рамках якої раніше було накладено арешт на акції «МОТОР СІЧ».

Втім, окремі видання, зокрема «Укрінформ», озвучують ще одну ймовірну версію, чому СБУ поводить обшуки на підприємстві. Вони можуть бути, пов’язані з ухиленням від податків при приватизації в 1990-ті роки, внаслідок чого була мінімізована вартості приватизованого майна, бюджет недоотримав кошти у особливо великих розмірах. У серпні 2017 року за цим фактом Генпрокуратурою було розпочато слідчі дії.

В СБУ ж поки не розголошують деталі справи, в рамках якої від понеділка проводяться слідчі дії на запорізькому підприємстві «МОТОР СІЧ».