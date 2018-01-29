Бронетехніка на експорт: чому замість української армії озброєння продають за кордон?

Чи стануть приватні компанії головним постачальником зброї для української армії? З початком війни на Донбасі потреби ЗСУ в новому озброєнні виросли в рази. Приватні підприємства вийшли на український ринок, пропонуючи Міністерству оборони свою продукцію. Саме таким методом озброюють свою армію Сполучені Штати Америки. Донбас.Реалії розбирались, за ким майбутнє в Україні – державним ВПК або розробками приватних підприємств.

В Україні працює 166 державних оборонних підприємств. 133 з них входять в концерн «Укроборонпрому». Один із найбільших з них – державний авіабудівний завод «Антонов». Київський, Львівський і Харківський заводи ремонтують і виробляють бронетехніку. А конструкторське бюро «Луч» розробляє авіаційну і протитанкову зброю.

Водночас голова Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Вадим Кодачигов зауважує: незважаючи на велику кількість унікальних заводів авіа-, кораблебудування і виробництва важкої бронетехніки, вони старі та малоефективні.

«Держава не може третій рік налагодити серійне виробництво «дозорів». Пам’ятаєте, нам пропонували ще у березні минулого року, «Горлицю» продемонструвати... Нам її у тому вигляді не змогли продемонструвати, в якому планували», – каже військовий експерт Валентин Бадрак.

Перший український ударний безпілотник «Горлиця» поки що в розробці. За задумом, безпілотник повинен запускати ракети або скидати бомби, але кілька місяців тому зміг лише піднятися в небо. Поки державні підприємства удосконалюють виробництво, на ринок активно виходять приватні гравці.

Держпідприємства сьогодні мають дуже багато підрядників. В основному приватних

«Вже понад половина контрактів – це приватні підприємства. Держпідприємства сьогодні мають дуже багато підрядників. В основному приватних», – пояснює член правління «Ліги оборонних підприємств України» Олег Висоцький.

«Ви просите «Джавеліни», а самі експортуєте танки?»

Історія з новим вітчизняним танком «Оплот» дивує військових із США. В українській армії його немає, проте ця техніка йде на експорт до Таїланду.

«Я захоплювався історією і чув про танковий завод у Харкові. Саме там створили знаменитий танк Т-34. Я помітив на території заводу цілий ряд блискучих нових танків. Я запитав: «Це що?» – «Це на експорт». – «Експорт? Ви просите «Джавеліни», а самі експортуєте танки?» – розповів в інтерв'ю «Голосу Америки» екс-командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Американська система закупівель озброєння відрізняється від української. Легендарні «Апачі» зараз випускає приватний концерн «Боїнг».

Нове озброєння закуповують на сто відсотків у приватних компаній

«Нове озброєння закуповують на сто відсотків у приватних компаній. Є підприємства, які належать державі, але й там за договором працюють приватні компанії. Урядові належить будівля, але всім керує орендар. Весь персонал, що працює там, працює на приватну компанію», – розповідає експерт адміністративно-бюджетного управління Білого дому у 2007–2015 роках Марк Кенсіан.

Майже все, що є у армії США, від бронемашин, до танків і кораблів, – постачають з приватного сектора, продовжує експерт.

«Протягом 20-го століття уряд все більше і більше закуповував у приватних компаній, і в 60-і роки просто вирішили, що державні підприємства в принципі не повинні виробляти нове озброєння, тож усе буде закуповуватися винятково у приватному секторі. А держпідприємства будуть хіба що робити ремонт», – пояснює Марк Кенсіан.

Приватні підприємства більш динамічно розвиваються – військовий експерт

Всесвітньо відома приватна автомобільна компанія Mersedez Benz поставляла до армій багатьох країн «гелендвагени», у тому числі й до Німеччини. Зараз на офіційному сайті Бундесверу, в списку закуповуваних машин, «гелендвагена» немає. Бронеавтомобілі перебувають на балансі німецької армії, але кілька років тому компанія не змогла знову виграти тендер.

Один з найкращих машинобудівників світу не витримав конкуренції.

«Чим відрізняються державні підприємства від приватних? Вони більш динамічно розвиваються, більш гнучко бачать свої перспективи. Якщо вони бачать, що машина користується попитом, то вони її роблять кращою», – стверджує військовий експерт Валентин Бадрак.

В Україні 92 приватні оборонні підприємства. Серед них найбільші – це авіабудівна компанія «Мотор-Січ», автомобілебудівна «АвтоКрАЗ», науково-виробниче підприємство «Аеротехніка», яке займається розробкою зенітних комплексів і радарів, тощо.

«Приватні підприємства не зможуть забезпечити танками і літаками. Всім іншим можуть», – зауважує голова Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Вадим Кодачигов.

Бронемашини «АвтоКрАЗу»

Виробник вантажного та військового транспорту ПАТ «АвтоКрАЗ» – один із найстаріших заводів України. Підприємство виробляло військову техніку ще до війни, та є одним із головних серед приватних компаній, які експортують броню за кордон.

«Спартан», «Кугуар», «Фіона», «Шрек» – ці бронеавтомобілі пройшли державне випробування. Прохідність машин по снігу демонструють спеціально і для журналістів програми Донбас.Реалії.

Коли почалася війна, сюди їздили, літали генерали – «дайте, бо нема чим воювати»

«Коли почалася війна, сюди їздили, літали генерали – «дайте, бо нема чим воювати». Вже військових дій нема – нема чого напружуватися. На жаль, якщо силові структури у 2014–2015 роках купували 500 машин, 400, 300, то на на цей рік вони замовили менше ніж 100 машин», – розповідає генеральний директор компанії «АвтоКрАЗ» Роман Черняк.

Кразівські «Фіона» і «Шрек» – бронеавтомобілі для перевезення особового складу. Сьогодні їх відправляють тільки на експорт.

Лише минулого році за кордон виїхали сотні бронемашин. Головний партнер фірми – ООН.

Рішення від приватників: приватизація та оренда збиткових держпідприємств

Врятувати українську військову промисловість за рахунок часткової приватизації або оренди державних оборонних підприємств, які зараз перебувають у збитковому стані, пропонують приватні гравці оборонного ринку.

Жодне з наших підприємств не готове вкладати шалені гроші у державну власність

«На одному нікому не потрібному сьогодні заводі змогли б організувати: один – безпілотник, інший – радіолокацію, ще один – зв’язок. У підсумку вийшла б економія для всіх. Тому що жодне з наших підприємств не готове вкладати шалені гроші в ту власність, яка є у держави. Але усі разом – могли б», – припускає член правління «Ліги оборонних підприємств України» Олег Висоцький.

Водночас у Міноборони України кажуть, що з приватними підприємствами і без того співпрацюють. Минулого року у них закупили півтори тисячі нових зразків озброєння. Це безпілотники, автомобілі, системи зв’язку, а також засоби медичного забезпечення, метеорологічне обладнання та військова техніка для ВМС. Ось тільки у відповіді на запит Донбас.Реалії не уточнили точну кількість кожної закупленої техніки.

Самі ж приватники кажуть: у 2018 року на державне замовлення особливо не розраховують – бронемашин міністерство закупить не більше ніж 100 одиниць.

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