Суд задовольнив клопотання СБУ про арешт 41% акцій «Мотор Січі»

Шевченківський районний суд Києва за клопотанням Служби безпеки України 7 вересня ухвалив рішення про арешт41 % акцій ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя) у власності п’яти офшорних компаній, які перебувають на рахунках депозитарної установи «Драгон Капітал». Про це свідчить рішення суду, оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

«З 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа нинішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників ПАТ «Мотор Січ», діючи за попередньою змовою між собою, з метою послаблення держави шляхом зруйнування підприємства як об’єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення здійснили низку правочинів купівлі-продажу контрольного пакета акцій», – йдеться у документі.

За даними слідства, ці дії були вчинені на користь іноземних компаній, які мають «намір перемістити активи та виробничі потужності товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення».

У рішенні також зазначається, що до Антимонопольного комітету на початку червня цього року надійшла заява від власника китайської компанії Beijing Skyrizon та «Мотор Січ» про надання дозволу на концентрацію, згідно з якою цей громадянин Китаю через підконтрольні структури вже володіє зазначеними 41%.

У липні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що стосовно підприємства «Мотор Січ» розслідують кілька кримінальних проваджень. «Одне з них веде Служба безпеки України, і воно зводиться до того, що велику частину акцій, які були раніше виведені на офшорні компанії, у власність передали в невстановленому законодавством порядку», – сказав Луценко.

Крім того, за його словами, Головне слідче управління ГПУ проводить перевірку ймовірного розкрадання державних коштів під час виконання підприємством державного оборонного замовлення. Як заявив генпрокурор, упродовж місяця триватимуть обшуки, експертизи, і потім Генпрокуратура зможе вийти на оголошення підозри.

ПАТ «Мотор Січ» – підприємство, яке займається розробкою, виробництвом та обслуговуванням авіаційних двигунів для літаків і вертольотів.