ГПУ заявляє про викриття схеми розкрадання коштів на «Мотор Січі»

Генеральна прокуратура України заявляє про виявлення схеми привласнення менеджментом публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (Запоріжжя) за 350 мільйонів гривень.

«Встановлено, що протягом 2013-2016 років службові особи вказаного товариства придбали «сміттєві» цінні папери (цінні папери спекулятивної категорії з низьким кредитним рейтингом) шляхом перерахування грошових коштів у сумі понад 350 мільйонів гривень на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи», – йдеться в повідомленні ГПУ.

За даними відомства, на даний час завершене проведення обшуків на основних об’єктах і за місцями проживання ключових фігурантів справи, «наслідком яких є вилучення 500 тисяч доларів і значного обсягу антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт».

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко, перебуваючи в Дніпрі, додав, що стосовно підприємства «Мотор Січ» розслідують кілька кримінальних проваджень. «Одне з них веде Служба безпеки України, і воно зводиться до того, що велику частину акцій, які були раніше виведені на офшорні компанії, у власність передали в невстановленому законодавством порядку», – сказав Луценко.

Крім того, за його словами, Головне слідче управління ГПУ проводить перевірку ймовірного розкрадання державних коштів під час виконання підприємством державного оборонного замовлення. Як заявив генпрокурор, упродовж місяця триватимуть обшуки, експертизи, і потім Генпрокуратура зможе вийти на оголошення підозри.

ПАТ «Мотор Січ» – підприємство, яке займається розробкою, виробництвом та обслуговуванням авіаційних двигунів для літаків і вертольотів.