Із «Мотор Січі» викрали і пробували продати за кордон авіадвигуни подвійного призначення – суд

Правоохоронні органи підозрюють начальника одного з відділів ПАТ «Мотор Січ» у викраденні і спробі разом з посібниками продати поза митним контролем закордон авіаційне обладнання виробництва «Мотор Січ», що має подвійне призначення. Про це йдеться у рішенні Жовтневого районного суду Дніпра від 25 жовтня щодо обрання запобіжного заходу посадовцю запорізького підприємства.

Згідно з рішенням Жовтневого районного суду Дніпра, начальник вхідного контролю та ремонту агрегатів «Мотор Січ» разом з невстановленими особами викрали та намагалися продати за кордон поза митним контролем авіаційний двигун ТВЗ-117ВМА-СБМ1В та електронний регулятор двигуна висотний модифікований шостої серії. Підозрювані хотіли реалізувати викрадену авіаційну продукцію за 460 тисяч доларів США.

У рішенні Жовтневого районного суду Дніпра зазначено, що мова йде про викрадення майна, що належить державному підприємству. У судовому рішенні також повідомляється, що президент «Мотор Січ» 23 жовтня звертався з офіційним листом до відповідних органів щодо виявлення фактів нестачі авіадвигунів на своєму підприємстві.

Розслідуванням справи щодо викрадення авіаційного обладнання займається Дніпропетровська обласна прокуратура та відповідне регіональне управління СБУ.

3 листопада преслужба СБУ повідомила про блокування систематичного розкрадання авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства. За даними відомства, схема з вивозу обладнання була організована власниками російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їхнє замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів «Мі-2», «Мі-8», «Мі-17» та їхні модифікацій. Їх вивозили поза митним контролем і за підробленими документами продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД .

На самому ПАТ «Мотор Січ» поки офіційно не коментували інформацію щодо викрадення авіапродукції їхнього виробництва та продажу її за кордон.

Раніше, у вересні 2019 року у СБУ заявляли про досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві «Мотор Січ», а також надання представниками АТ «Мотор Січ» допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України «шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання».

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ, з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

Між тим, 4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі». Вона була відхилена. 28 жовтня інвестори втретє подали свою заявку на концентрацію активів. Також вони заявляють про підготовку арбітражних позовів.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Інформація про ймовірний продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам викликала занепокоєння з боку США на тлі погіршення американсько-китайських відносин.