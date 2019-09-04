​СБУ розслідує ймовірну допомогу Росії з боку працівників заводу «Мотор-Січ»

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві «Мотор Січ» – про це пресслужба відомства повідомила на запит Радіо Свобода.

Крім того, згідно з повідомленням СБУ, розслідування стосується ймовірного постачання продукції заводу представникам Росії.

«Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 статті 14 статті, статті 113 та частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії – дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства «Мотор Січ» як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ «Мотор Січ» допомоги Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання», – йдеться в документі.

Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

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У квітні 2018 року СБУ повідомляла, що розслідує справу про ймовірну диверсію на заводі «Мотор Січ».

«Іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій «Мотор Січ», який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу», – йшлося тоді в заяві служби.

30 серпня 2019 року Антимонопольний комітет повідомив Радіо Свобода, що продовжує розгляд справ про купівлю китайською компанією акції «Мотор Січі»

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон мав приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду. Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія Beijing Skyrizon Aviation. У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, написала газета.

27 серпня Болтон, коментуючи ситуацію навколо «Мотор Січі», заявив, що можливою угодою мала б зацікавитися українська влада, зокрема щодо того, наскільки потенційна угода вигідна для українського народу. Він застеріг, що «китайці вдалися до відверто корупційних дій у багатьох країнах, щоб гарантувати комерційний успіх для своїх компаній».