Український магнат – власник оборонної компанії – потрапив у протистояння між США і Китаєм

80-річний український магнат Вячеслав Богуслаєв та компанія-виробник двигунів «Мотор Січ» стали частиною суперництва між США та Китаєм. Від того, в чиї руки потрапить компанія, можуть залежати китайські інвестиції в Україну, а також військова допомога США Києву.

Українському магнату Вячеславу Богуслаєву нелегко попрощатися з компанією, яку він контролював протягом останніх трьох десятиліть. І справа не лише в тому, що ця компанія близька його серцю.

У спробі продати свою оборонну компанію 80-річний власник «Мотор Січ» потрапив у глобальне протистояння між США та Китаєм.

Аналітики кажуть, що на кону для України потенційно стоять мільярди доларів інвестицій з Китаю, тисячі робочих місць, а також членство в НАТО.

Можливість продажу компанії «Мотор Січ», яка виробляє двигуни для ракет, гвинтокрилів та реактивних літаків, китайцям спровокувала рейд до її головного офісу в Запоріжжі з боку Служби безпеки України та захоплення її акцій.

Згідно з повідомленнями, ця проблема стала настільки важливою для Вашингтона, що американський радник із національної безпеки Джон Болтон заявив, що «висловить свою стурбованість» щодо продажу компанії (китайцям) під час його візиту в Україну.

«Це питання, яке, я вважаю, важливе для України, але також важливе для США, для Європи, для Японії, Австралії, Канади, інших країн», – сказав Болтон у коментарі Радіо Свобода 27 серпня. Китай, за його словами, використовує свій позитивний торговельний баланс для того, щоб отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни, сказав він.

19 серпня українські ЗМІ повідомляли, що дві китайські фірми домовилися з державним військовим концерном «Укроборонпром» про спільну купівлю виробника двигунів. Ціну не назвали. Голова «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус відмовився коментувати.

Китайські компанії отримали б контрольний пакет акцій, а «Укроборонпром» – як мінімум 25 відсотків, достатніх для блокування рішень ради правління. Вважається, що китайські фірми близькі до уряду своєї держави.

«Мотор Січ» – один із найбільших у світі виробників двигунів для гвинтокрилів та літаків, які використовують у сімействі гвинтокрилів Мі, а також вантажних літаків «Антонов». У Запоріжжі до виробництва залучено понад 20 тисяч осіб.

Це один із небагатьох заводів у колишньому Радянському Союзі, який здатен створити цілий авіаційний двигун з нуля і пропонує широкий спектр продуктів, які «дуже добре відповідають китайським вимогам», – сказав Реубен Джонсон, військовий аналітик, який працює в Києві.

Китай міг би суттєво посилити свої оборонні можливості з внутрішнім виробництвом двигунів, зазначив Реубен Джонсон.

Китай, ймовірно, більше зацікавлений у двигунах компанії для крилатих ракет, каже Денис Калачов, член правління Асоціації виробників озброєння та військової техніки України. Протягом останнього десятиліття Китай розробив ракетні технології, які конкурують із американськими, а придбання «Мотор Січ» потенційно може допомогти Пекіну суттєво покращити свою програму.

Коли у 1991 році розпався СРСР Богуслаєв керував заводом, і здобув свої акції через безладну приватизацію державних активів, яка відбулася невдовзі.

Його «Мотор Січ» також отримала право експортувати власну продукцію – а це рідкісні привілеї для приватних українських оборонних компаній та ознака влади Богуслаєва. Акціями компанії володіють кілька «оншорних» та офшорних холдингів, тож за даними аналітиків, складно сказати, скільки саме належить Богуслаєву.

Болтон, однак, сподівається, що Київ заблокує продаж, і Вашингтон має достатньо важелів впливу в цьому питанні. Сполучені Штати є найбільшим прихильником України відтоді, як Росія окупувала у 2014 році Крим та спричинила збройне протистояння на Донбасі. США надали Україні допомогу розміром у понад 3 мільярди доларів, включаючи військові товари вартістю в 1,5 мільярда за останні п’ять років, і пообіцяли збільшити щорічні частки допомоги.

Незважаючи на важливість компанії для оборонної промисловості України, жодні закони не заважають Богуслаєву продати свою частку, писав минулого року Олександр Паращій, галузевий аналітик київського Concorde Capital.

Нова українська влада президента Зеленського, очевидно, зараз має це за свій найвищий пріоритет, і він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити

Антимонопольний комітет України наразі переглядає запропонований продаж «Мотор Січ».

«Я не хочу говорити про конкретні угоди, але справді вважаю, що уряд, який діє у власній суверенній сфері, має право захищати свою оборонну галузь і прагнути добробуту для українського народу. Тож я думаю, що нова українська влада президента (Володимира) Зеленського, очевидно, зараз має це за свій найвищий пріоритет, і він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити, що він цього справді виграє український народ», – сказав Болтон в інтерв’ю Радіо Свобода.

Якщо цю угоду [з китайцями] укладуть, ми ніколи не вступимо в НАТО

Сполучені Штати консультують Україну щодо реформування військової сфери, яке є необхідним кроком для вступу в НАТО. Адже Київ стверджує, що це – його мета.

«Якщо цю угоду [з китайцями] укладуть, ми ніколи не вступимо в НАТО», – переконаний Денис Гурак, колишній посадовець «Укроборонпрому».

На початку цього місяця американський консультант оборонної промисловості розповів про невеликий захід у Вашингтоні, присвячений Україні, на якому американські чиновники нібито «скаженіли» через цей продаж.

Власник «Мотор Січ» заявив, що перебуває у відпустці, і відмовився продовжувати діалог. Речник «Мотор Січ» також відмовився коментувати.

За часи правління президента України Петра Порошенка державні органи влади вжили заходів, щоб зірвати продаж, про який вперше було оголошено ще три роки тому.

У квітні 2018 року Служба безпеки України здійснила рейд до штаб-квартири компанії, посилаючись на «диверсію» щодо планів передачі технології китайцям. Національна фондова біржа оголосила того ж дня, що припинить усі торги акціями компанії.

Богуслаєв захищав свою позицію розглянути китайську пропозицію, мовляв, він міг втратити важливий бізнес. Паращій припустив, що «Мотор Січ» отримує щонайменше 40 відсотків своїх прибутків завдяки Китаю.

Паращій із Concorde сказав, що рейд, можливо, був спробою змусити Богуслаєва, який був членом парламенту від проросійської Партії регіонів, «здати свій контроль правильним людям».

Компанію «Мотор Січ» оцінили в майже 500 мільйонів доларів, коли вона припинила торгувати на фондовому ринку. Лише кілька людей в Україні могли б дозволити собі придбати компанію за таку вартість.

Вашингтону також може бути важко знайти покупця для «Мотор Січ», заявив американський консультант оборонної промисловості. Американські оборонні компанії, здатні здійснювати такі великі закупівлі, перебувають у державній власності, і керівництво повинно звітувати перед акціонерами, сказав він.

«Мотор Січ» має «радянське ДНК», яке буде важко інтегрувати в американську компанію, а також частина її продажів здійснюється до Китаю та інших країн, з якими американська оборонна компанія може не мати права вести бізнес, заявив консультант.

«Незалежно від того, що хотів би американський уряд, щоб вони [американські компанії] робили – якщо у них є кілька сотень мільйонів доларів, я не впевнений, що «Мотор Січ» опиниться в першій десятці їхніх списків», – сказав він.

У 2012 році американське літако- і гвинтокрильне будівельне підприємство Sikorsky звернулося до «Мотор Січ», щоб встановити українські двигуни у своєму гвинтокрилі S-61, повідомив тоді Богуслаєв. Співпраця так ніколи і не здійснилася. Виробник реактивних винищувачів Lockheed Martin придбав Sikorsky через три роки.

На запитання про інтерес до «Мотор Січ» речниця компанії Lockheed Лі Фолі сказала, що компанія, яка базується в штаті Меріленд, не коментує жодних потенційних чи майбутніх бізнес-операцій.

Виробник двигунів Patt & Whitney висловив інтерес до «Мотор Січ» на початку 2000-х років, але Богуслаєв вірив, що майбутнє компанії пов’язано із Росією, яка тоді була її найбільшим ринком, а не зі США, сказав Джонсон.

Речник Patt & Whitney сказав, що компанія не коментує питання потенційної бізнесової діяльності або можливі минулі переговори.

У «Мотор Січ» також відмовилися коментувати переговори з іншими потенційними партнерами.

Джонсон сказав, що Вашингтон надто довго чекав, перш ніж почати діяти, і має швидко вирішити, що «Мотор Січ» може «зробити доброго для нас та наших союзників», якщо хоче придумати альтернативу китайському захопленню.

Поки аналітики заявляють, що США знають про потенційний продаж із 2016 року і мало що зробили. Денис Гурак каже, що нині Сполучені Штати зрозуміли невідкладність ситуації.

«Про стратегічне значення «Мотор Січ» було відомо давно, але до цього часу ніхто не ставився до цього так серйозно, – зазначає Гурак. – Я думаю, що США нарешті стали серйозно до цього ставитися».