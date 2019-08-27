На підприємстві «Мотор Січ» не підтверджують зустріч із радником Трампа Болтоном

Інформацію про можливу зустріч радника президента США з національної безпеки Джона Болтона із керівництвом ВАТ «Мотор Січ» не підтверджують на підприємстві. Як повідомив в коментарі Радіо Свобода директор зі зв’язків з громадськістю «Мотор Січі» Анатолій Малиш, подібної зустрічі не було сьогодні, як і нічого невідомо щодо звернення радника президента США чи американських дипломатів до керівництва «Мотор Січі» з пропозицією переговорів.

Коментувати інформацію, оприлюднену низкою ЗМІ, про те, що китайські компанії вже придбали акції підприємства та подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу, Анатолій Малиш відмовився.

Речник «Мотор Січі» також залишив без коментарів і питання про те, чи надходили до підприємства пропозиції від інших іноземних інвесторів та чи розглядає «Мотор Січ» потенційну можливість такої співпраці.

27 серпня до України з візитом прибув радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон. У Києві він вже провів зустріч з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком, під час якої обговорив питання співпраці у безпековій та промисловій галузях.

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва цього тижня, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Український завод хоче придбати китайська компанія «Beijing Skyrizon Aviation». У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

«Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.