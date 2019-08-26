Радник Трампа з нацбезпеки Болтон анонсував свій візит в Україну

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував свій візит до Києва.

«Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві», – написав Болтон у твіттері, підбиваючи підсумки візиту Трампа на саміт «Групи семи» у Біарріці. Втім конкретної дати радник Трампа не назвав.

Він також заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

Радіо Свобода зверталось до посольства щодо подробиць візиту Болтона, однак там більш детальної інформації не надали.

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва цього тижня, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Український завод хоче придбати китайська компанія «Beijing Skyrizon Aviation». У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

«Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.