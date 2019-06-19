Майбутнє України визначатиметься у найближчі 3 місяці – Волкер закликав США підтримати Зеленського

Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер закликав Вашингтон надати якомога більшу підтримку новому президентові України Володимиру Зеленському.

«Майбутнє України на найближчі п’ять років буде визначатися в найближчі три місяці», – сказав Волкер 18 червня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату США.

Волкер зазначив, що не бачить «будь-яких ознак» від Москви у бажанні покласти край збройному конфлікту на Донбасі.

Росія, втім, не є єдиною загрозою стабільності України, додав Волкер. Олігархи, на його думку, часто впливають на державні рішення «за кулісами» і «душать економічний розвиток».

За словами Волкера, в найближчі тижні Володимир Зеленський приїде до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

На початку червня після зустрічі з Куртом Волкером радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі. Болтон назвав це «ключовим кроком для покращення відносин США та Росії».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.