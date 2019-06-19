Збитий «Боїнг» рейсу MH17. Нові дані відразу двох розслідувань

У середу, 19 червня, будуть оголошені нові результати відразу двох розслідувань у справі збиття російськими гібридними силами на Донбасі 2014 року авіалайнера «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура, внаслідок чого загинули всі 298 людей, які були в ньому. Йдеться про офіційне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, яка готує докази для майбутніх кримінальних справ через збиття літака, і неофіційне – міжнародної групи громадських розслідувачів Bellingcat. За повідомленнями, Спільна слідча група має вперше офіційно назвати перші імена конкретних осіб, яким готують кримінальні обвинувачення. А група Bellingcat, яка низку своїх підозрюваних уже називала, готується назвати нових причетних до збиття літака.

Спільна слідча група заявила, що 19 червня оголосить нові результати своєї роботи – спершу родинам загиблих у літаку, потім громадськості. Що саме буде оголошено – не повідомили в цьому органі розслідування, що працює в Нідерландах, громадян яких було найбільше у збитому літаку – 193. У групі, крім нідерландців, працюють представники Бельгії, Австралії і Малайзії, що теж втратили в ньому своїх громадян, і України, на території якої був здійснений напад на літак.

Прес-конференція Спільної слідчої групи, відомої за англійським скороченням JIT, має початися о 13-й годині за середньоєвропейським часом (о 14-й за київським), її будуть транслювати у ютуб-каналі Поліції Нідерландів англійською і нідерландською мовами.

Після оголошення нових результатів JIT, як правило, оприлюднює їх і в перекладі російською мовою.

Мета роботи цієї групи – визначити підозрюваних і підготувати докази для судових справ проти них за кримінальним законодавством Нідерландів. Адже Росія продовжує заперечувати свою причетність до знищення літака – але при цьому ветувала в Раді безпеки ООН рішення створити міжнародний трибунал для суду над імовірними злочинцями.

Що оголосять у JIT?

І, як повідомляють нідерландські засоби інформації, Спільна слідча група якраз і має оголосити, що будуть початі кримінальні справи проти кількох перших підозрюваних. Саме такий наступний свій крок група анонсувала ще 2018 року, коли вона повідомила: встановлено, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», ракетою з якого збили літак рейсу MH17, належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, що базується під Курськом.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляє, що Спільна слідча група назве імена перших чотирьох підозрюваних, після чого їм оголосять про підозру. Як сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна», потім кількість підозрюваних причетних збільшиться.

На запитання, чи йдеться про керівництво російської армії, Зеркаль відповіла ствердно, пояснивши, що здійснити передання такого озброєння, як ЗРК «Бук», «без дозволу керівництва не можна».

«Уже є вся інформація про те, як заїжджав «Бук», але немає інформації про те, хто стріляв, хто несе відповідальність», – додала вона.

А ще до прес-конференції JIT свій новий 94-сторінковий звіт оприлюднить об 11-й годині з середньоєвропейським часом (опівдні за Києвом) група Bellingcat. Вона обіцяє назвати встановлені нею нові особи причетних до трагедії. Детальний звіт разом із його коротким оглядом оприлюднять на сайті групи одночасно англійською і російською мовами.

Можливі перші кандидати в підозрювані

Поки офіційні дані Спільної слідчої групи ще не оголошені, оглядачі висловлюють припущення, кого саме можуть назвати підозрюваними, ґрунтуючись на вже відомих даних. Зокрема, в нідерландській телепрограмі Nieuwsuur назвали п’ять можливих імен.

За матеріалами програми, це можуть бути: Сергій Мучкаєв, командир російської 53-ї зенітно-ракетної бригади; Іван Без’язиков, громадянин України, підозрюваний у зв’язках із сепаратистами і, можливо, причетний до транспортування російського «Бука» до місця пуску ракети в Україні; Сергій Дубинський, на псевдо «Хмурий», колишній генерал ГРУ, направлений у Донецьк очолити розвідку тамтешніх російських гібридних сил; Олег Пулатов, на псевдо «Гюрза», колишній російський спецпризначенець, що на Донбасі став заступником Дубинського; і українець Дмитро Купріян, на псевдо «Батя», вже засуджений в Україні – він відповідав за тилові питання російських гібридних сил і, можливо, організовував автотягач для перевезення «Бука».

Серед інших можливих підозрюваних із першої групи називають також російського командувача Миколу Ткачова, на псевдо «Дельфін», який у час збиття літака координував на окупованій частині Донбасу дії російських гібридних сил, чи офіцера ГРУ Олега Іванникова, на псевдо «Оріон» – обидва, за даними оприлюднених перехоплень їхніх телефонних розмов, обговорювали вивезення «Бука» назад до Росії після збиття пасажирського літака.

Претензії будуть не тільки до осіб, а й до держави Росії

Крім планованих кримінальних справ проти конкретних підозрюваних у збитті літака, Нідерланди й Австралія далі працюють над тим, щоб висунути окрему судову претензію за знищення авіалайнера проти Росії як держави. Ці дві країни раніше виступили з заявою, що офіційно звинувачують Росію у збитті літака.

Як повідомила у згаданому інтерв’ю Олена Зеркаль, «вони провели з ними (з українською стороною – ред.) уже один раунд консультацій, і тепер вони рухаються до другого раунду консультацій, щоб залучити Росію до відповідальності як державу».

Крім того, 380 родичів загиблих у літаку позиваються проти Росії, вважаючи її прямо чи непрямо винною у знищенні авіалайнера, в Європейському суді з прав людини.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як перше технічне, так і нинішнє кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі не називали, розслідування триває.

А Росія все не згодна

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.

Ось і нині, після появи інформації про плановану прес-конференцію JIT, російські представники намагалися наперед поставити під сумнів очікувані нові дані, хоча ще не відомо, які вони будуть. Як стверджував, наприклад, 17 червня у Брюсселі постійний представник Росії при Європейському союзі Володимир Чижов, Спільна слідча група «не йде до правосуддя, а відходить дедалі більше в якийсь інший бік».

У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. Натомість у Спільній слідчій групі відкидають ці твердження і наголошують: група від початку розслідування «завжди ретельно аналізувала й обробляла інформацію, надану Росією», і завдяки цьому встановила, що інформація російської сторони не раз «неточно викладала факти».