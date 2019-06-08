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Почему процесс освобождения украинских заложников остановился? По какой причине нельзя восстанавливать мост в Станице Луганской? И о чем переживают жители Ростовской области России? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

«О действиях родины говорить не имею права»

Российская «Новая газета» обнародовала военные документы российской армии, не имеющие грифа «секретно», возможно, связанные с трагедией самолета рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Из документов следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны России, а именно те, кто служили в 56-й бригаде в Курске и в 69-й бригаде материально-технического обеспечения в воинской части 11385, находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был сбит «Боинг» рейса МН17. При этом за два дня до трагедии, 15 июля, они получили в части сухие пайки на 5 суток, чтобы отбыть из приграничного Миллерово «в командировку».

Издание напоминает, что трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в 35 километрах от границы с РФ. Она унесла жизни 298 пассажиров. Согласно выводам международной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием трагедии, «Боинг» был атакован из комплекса Бук, имевшегося в распоряжении пророссийских сепаратистов. Сама установка попала им в руки, по заключению следователей, с территории России и имела принадлежность к 53-й бригаде ПВО (войсковая часть 32406), расквартированной под Курском.

Санкции действуют на Россию, но не на Путина

Процесс освобождения украинских заложников из плена группировок «ЛДНР», как и другие процессы на минской площадке, стоят на месте из-за недостаточно сильных рычагов влияния на Россию, утверждает адвокат Илья Новиков в интервью сайту «Новости Донбасса».

По его мнению, без механизма давления на Москву, невозможно выработать хорошую тактику. Как только такой механизм найдется, Москва быстро придумает способы выхода из ситуации.

Адвокат отмечает, что санкции Запада действуют угнетающе на российскую экономику, но не действуют на Путина и его друзей. Украина же самостоятельно этого сделать не может. По слова Новикова, ударить могут – американцы, Европа, Китай. Следовательно, нужно искать новые способы говорить с американцами и европейцами.

Однако это осложняется тем, что президент США Дональд Трамп и европейцы очень хотят договорится с Владимиром Путиным, утверждает Илья Новиков.

Восстанавливать мост нельзя?

В случае восстановления моста в Станице Луганской и отвода войск на этих позициях российские гибридные войска получат возможность без проблем закрепиться на левом берегу Северского Донца и развивать оттуда наступление, пишет военный обозреватель Михаил Жирохов в «Деловой Столице».

Как отмечает еженедельник, любой, кто хоть однажды бывал в Станице, знает, что при наличии моста, способного выдержать вес, например, бронетранспортера или БМП, боевикам хватит 30 минут, чтобы войти в населенный пункт, и еще полчаса – чтобы закрепиться там.

Издание напоминает: на сегодняшний день естественной преградой между ОРДЛО и свободной Украиной в районе Луганска является достаточно полноводная река Северский Донец, форсирование которой при активной обороне гарантированно приведет к очень большим потерям. Если же боевики получат возможность без боя переправиться через реку, перед «гибридами» будет открыта дорога на Счастье и Новоайдар, а далее на агломерацию Лисичанск-Северодонецк-Рубежное.

Дружба дружбой, а табачок врозь

В связи с предполагаемой массовой выдачей российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса, в Ростовской области многие ожидают новой волны напряженности. Там уверены, что вслед за паспортами новоявленные россияне из Донецка и Луганска станут получать и российские пенсии, пишет сайт «Остров».

По словам местного волонтера Татьяны Кирилловой, когда в Крыму выдавали паспорта и оформляли российские пенсии, россияне возмущались, ведь крымчане не работали в России. Люди опасаются, что это снова станет тяжким грузом для бюджета.

Как отмечает автор статьи Юлия Абибок, сейчас многие россияне с меньшим энтузиазмом относятся к экспансионистским планам Москвы, чем в 2014-2015 годах. При этом, несмотря на ухудшение экономического положения, многие россияне продолжают верить в то, что нужно сохранять буферную зону на Донбассе, чтобы защитить себя от НАТО и сохранить статус великой державы.

«Русские своих не бросают»

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов сможет избежать правосудия, став народным депутатом от «Оппозиционного блока», утверждают журналисты еженедельника «Деловая столица».

Издание напоминает, что Ефремов – единственный из верхушки Партии регионов, кто после побега Виктора Януковича оказался за решеткой. Его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, Ефремов якобы помогал захватывать здания СБУ и облгосадминистрации Луганска.

По мнению автора статьи Дениса Сабрея, бывший «хозяин Луганщины» сам по себе не нужен «Оппоблоку». Его возможное включение в первую пятерку партийного списка служит только одной цели – сделать своеобразный красивый жест, показав, что «русские своих не бросают». Это станет плюсом в копилку рейтинга «Оппоблока», который сейчас конкурирует за умы пророссийских избирателей.

В целом же, как пишет еженедельник, появление Александра Ефремова в Раде продолжит логический ряд, начатый возвращением в Украину одиозных чиновников из окружения Януковича и назначениями на должности людей с отнюдь не кристальной репутацией.

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