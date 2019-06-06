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06 Червень 2019, Київ 16:07
Політика

Бойовики збивали літаки і до MH17: річниця збиття над Слов’янськом транспортного літака Ан-30Б

Російський бойовик Ігор Гіркін-Стрєлков. Слов'янськ, 10 червня 2014 року

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6 червня виповнюється 5 років, як проросійські бойовики збили над захопленим Слов’янськом літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30Б. П’ятеро членів екіпажу загинули, троє отримали поранення. Це одне із 5 українських повітряних суден, збитих бойовиками у небі над Донбасом у 2014 році – до того, як пересувний ракетний комплекс «Бук» поцілив у пасажирський борт MH17.

Того дня – 6 червня 2014 року – люди бачили, як бойовики зайшли з «трубою» у під’їзд однієї із багатоповерхівок Слов’янська, а через деякий час із даху в небо полетіла ракета і влучила в літак.

Слов’янськ був окупований бойовиками під керівництвом громадянина Росії Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

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6 червня 2014 року літак Ан-30Б (бортовий номер «80 жовтий», серійний номер 06-08) зі складу 15-ї бригади транспортної авіації ПС ЗСУ, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував спостережний політ в районі Слов’янська на Донеччині. На борту було 8 членів екіпажу. О 17:02 на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила одна з двох ракет, випущених терористами із переносного зенітно-ракетного комплексу 9К333 «Верба».

Ракета влучила у правий двигун, почалася пожежа. Командир одразу передав всю інформацію у штаб ВПС ЗСУ і наказав команді покинути повітряне судно.

Радіо Свобода спробувала зробити візуальну реконструкцію того, що сталося:

«Оператор загинув одразу від вибуху ЗРК. За наказом командира його тіло викинули на парашуті. Двох інших, молодших за віком членів екіпажу вдягали (Одягали парашут – ред.) та викидали бортмеханік Павло Дришлюк і механік Олексій Потапенко. Швидкість падіння була дуже велика, і товаришів їм доводилося буквально відривати і відштовхувати від літака… Самим вже не було часу вдягати парашут… Та й у планах цього не було – рятували втрьох літак… і посадили б його, але на висоті декілька десятків метрів перегоріло і відпало крило… Вічна Пам’ять загиблим за Україну», – розповів вцілілий член екіпажу.

Командира літака – Костянтина Могилка – знали льотчики 34-х країн світу. Він брав участь у міжнародній програмі «Відкрите небо», навчив багатьох керувати літаком. Могилко до останнього намагався вирівняти літак, відвести його від міста і посадити.

Літак впав під кутом 80 градусів північніше Слов'янська, поблизу села Пришиб Слов’янського району. Разом із Могилком загинуло п’ятеро членів екіпажу – оператор фотозйомки, підполковник Сергій Камінський, бортовий технік, майор Павло Дришлюк, повітряний радист, старший прапорщик Володимир Момот, бортовий механік, старший прапорщик Олексій Потапенко. Троє отримали поранення.

У Володимира Мамота залишилося троє дітей. Він не встиг добудувати будинок для своєї сім'ї.

6 червня 2019 року у Борисполі на Київщині вшанували пам'ять членів екіпажу літака Ан-30. Участь у меморіальному заході взяв особовий склад 15-ї бригади транспортної авіації.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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