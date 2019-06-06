Бойовики збивали літаки і до MH17: річниця збиття над Слов’янськом транспортного літака Ан-30Б

6 червня виповнюється 5 років, як проросійські бойовики збили над захопленим Слов’янськом літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30Б. П’ятеро членів екіпажу загинули, троє отримали поранення. Це одне із 5 українських повітряних суден, збитих бойовиками у небі над Донбасом у 2014 році – до того, як пересувний ракетний комплекс «Бук» поцілив у пасажирський борт MH17.

Того дня – 6 червня 2014 року – люди бачили, як бойовики зайшли з «трубою» у під’їзд однієї із багатоповерхівок Слов’янська, а через деякий час із даху в небо полетіла ракета і влучила в літак.

Слов’янськ був окупований бойовиками під керівництвом громадянина Росії Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

6 червня 2014 року літак Ан-30Б (бортовий номер «80 жовтий», серійний номер 06-08) зі складу 15-ї бригади транспортної авіації ПС ЗСУ, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував спостережний політ в районі Слов’янська на Донеччині. На борту було 8 членів екіпажу. О 17:02 на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила одна з двох ракет, випущених терористами із переносного зенітно-ракетного комплексу 9К333 «Верба».

Ракета влучила у правий двигун, почалася пожежа. Командир одразу передав всю інформацію у штаб ВПС ЗСУ і наказав команді покинути повітряне судно.

Радіо Свобода спробувала зробити візуальну реконструкцію того, що сталося:

«Оператор загинув одразу від вибуху ЗРК. За наказом командира його тіло викинули на парашуті. Двох інших, молодших за віком членів екіпажу вдягали (Одягали парашут – ред.) та викидали бортмеханік Павло Дришлюк і механік Олексій Потапенко. Швидкість падіння була дуже велика, і товаришів їм доводилося буквально відривати і відштовхувати від літака… Самим вже не було часу вдягати парашут… Та й у планах цього не було – рятували втрьох літак… і посадили б його, але на висоті декілька десятків метрів перегоріло і відпало крило… Вічна Пам’ять загиблим за Україну», – розповів вцілілий член екіпажу.

Командира літака – Костянтина Могилка – знали льотчики 34-х країн світу. Він брав участь у міжнародній програмі «Відкрите небо», навчив багатьох керувати літаком. Могилко до останнього намагався вирівняти літак, відвести його від міста і посадити.

Літак впав під кутом 80 градусів північніше Слов'янська, поблизу села Пришиб Слов’янського району. Разом із Могилком загинуло п’ятеро членів екіпажу – оператор фотозйомки, підполковник Сергій Камінський, бортовий технік, майор Павло Дришлюк, повітряний радист, старший прапорщик Володимир Момот, бортовий механік, старший прапорщик Олексій Потапенко. Троє отримали поранення.

У Володимира Мамота залишилося троє дітей. Він не встиг добудувати будинок для своєї сім'ї.



6 червня 2019 року у Борисполі на Київщині вшанували пам'ять членів екіпажу літака Ан-30. Участь у меморіальному заході взяв особовий склад 15-ї бригади транспортної авіації.

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