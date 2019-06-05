Суд у Запоріжжі визнав загибель командира екіпажу Іл-76 наслідком агресії Росії

Колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала наслідком агресії Росії загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого, який був збитий під Луганськом у червні 2014 року. Суд задовільнив апеляційну скаргу дружини загиблого військового Тетяни Чимиркової та скасував відповідне рішення Мелітопольського міськрайонного суду. Рішення апеляційної інстанції може бути оскаржене до Верховного суду упродовж 30 днів.

«Рішення задовольнило. Воно цілком правильне, очікуване і те, яке допоможе також і нашим хлопцям, які і зараз перебувають на сході України та хочуть почувати себе впевнено, і знати, що вони захищають нашу країну саме від російського агресора, і знати те, що їх підтримують в Україні люди, суд, право», – сказала Тетяна Чимиркова по закінченню судового засідання.

Як повідомили представники громадської організації «Сила права», чиї адвокати представляли в суді інтереси вдови загиблого льотчика, наразі в різних регіонах України є близько тисячі судових рішень з визнання факту агресії Росії на користь вимушено переміщених осіб, полонених, родин загиблих військових тощо.

«Що стосується ІЛ-76, там було 9 членів екіпажу і 40 десантник. Ми працюємо з кожною людиною. І перше рішення було отримано у Кривому Розі за заявою мами загиблого десантника Іллі Гайдука. І ми мали до цього року 7 позитивних рішень для 49 сімей. І 8 рішення було негативне – як раз у Мелітопольському міськрайонному суді, коли суддя відмовила. Там зовсім не зрозуміли її відмови – ні в яку логіку не вкладаються. Саме тому ми прийшли до апеляції і перемогли. Це рішення допомагає Тетяні звертатись до міжнародних організацій для отримання гуманітарної допомоги тому, що встановлена причина загибелі, бо вона і її донька жертви російської агресії», – розповів голова громадської організації «Сила права» Андрій Сенченко.

16 квітня Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати загибель командира екіпажу літака Іл-76, який був збитий під Луганськом у червні 2014 року, наслідком агресії Росії. З позовом до суду зверталась вдова загиблого Олександра Білого.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав.