Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Квітень 2019, Київ 21:35
Новини | Політика

Суд не визнав загибель командира екіпажу Іл-76 наслідком агресії Росії

З позовом до суду зверталась вдова загиблого комндира екіпажу літака Олександра Білого

Дивитись коментарі

Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати загибель командира екіпажу літака Іл-76, який був збитий під Луганськом у червні 2014 року, наслідком агресії Росії. Відповідне рішення було прийняте 16 квітня. У реєстрі судових рішень його наразі не опублікували.

З позовом до суду зверталась вдова загиблого Олександра Білого.

У рішенні суду, яке опублікувало «Громадське» відсутня мотивувальна частина, де воно обґрунтовується.

Справа Іл-76: апеляційний суд відмовив Назарову в проведенні повторної експертизи (відео)
Embed
Справа Іл-76: апеляційний суд відмовив Назарову в проведенні повторної експертизи (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG