Суд не визнав загибель командира екіпажу Іл-76 наслідком агресії Росії

Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати загибель командира екіпажу літака Іл-76, який був збитий під Луганськом у червні 2014 року, наслідком агресії Росії. Відповідне рішення було прийняте 16 квітня. У реєстрі судових рішень його наразі не опублікували.

З позовом до суду зверталась вдова загиблого Олександра Білого.

У рішенні суду, яке опублікувало «Громадське» відсутня мотивувальна частина, де воно обґрунтовується.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.