Справа Іл-76: судовий розгляд апеляції генерала Назарова почнеться спочатку

У Дніпрі розпочнеться спочатку розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова. Він оскаржує вирок суду першої інстанції, який визнав його винним у службовому недбальстві, яке призвело до загибелі 49 українських військовослужбовців. Вони були на борту літака Іл-76, збитого озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська.

Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу тепер має розглянути колегія суддів у новому складі.

Як заявив у четвер захисник потерпілих Віталій Погосян, таким чином апеляційну скаргу почнуть розглядати спочатку. Він вважає, що ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області, який у січні 2018 року частково задовольнив клопотання захисту Віктора Назарова щодо повторного дослідження матеріалів, не є чинною.

Читайте також: Справа про збиття Іл-76: Вища рада правосуддя залишила без розгляду скаргу екс-глави штабу АТО Назарова​

«Новий суд, тому змінена колегія суддів. Нова колегія розпочинає розглядати апеляційну скаргу спочатку. Все, що було до цього, можна забути. Я не буду давати прогнозів, скільки ще триватиме процес, адже у Назарова і його захисту було багато клопотань – всіх опитати, передопитати… Та колегія ухвалила рішення щодо повторної експертизи. Чи ухвалить таке рішення ця колегія, я не знаю», – пояснив адвокат потерпілих Віталій Погосян.

Судове засідання, призначене на четвер 29 листопада, було відтерміноване через неявку частини потерпілих. Як зазначив адвокат Погосян, суд вирішив перенести засідання, аби в подальшому не було підстав для скасування рішення.

«Неявка потерпілого в судове засідання може бути формальним приводом для скасування вироку. Все в рамках законодавства. Краще ми почекаємо, аби не давати приводу для скасування рішення», – заявив адвокат.

Наступне засідання призначене на 20 грудня.​

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська.

Читайте також: У Дніпрі згадали поіменно 49 десантників, загиблих у збитому під Луганськом Іл-76​

На лаві підсудних була одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України: недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків. Суд присудив йому сім років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.