У Дніпрі згадали поіменно 49 десантників, загиблих у збитому під Луганськом Іл-76

Ввечері 14 червня в Дніпрі, на Алеї Героїв АТО, відбулися жалобні заходи до чотириріччя загибелі українських військових в літаку Іл-76, збитому підтримуваними Росією бойовиками під Луганськом. Тоді загинули 49 українських військовослужбовців, переважно уродженців Дніпропетровщини.

На вечір пам’яті зібралися сотні людей – рідні загиблих, бойові побратими, волонтери, жителі міста. Родичі загиблих тримали в руках портрети бійців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Усіх 49 загиблих згадали поіменно. Священики УПЦ Київського патріархату відслужили панахиду. У рамках вечора-реквієму також пролунали пісні й вірші, присвячені трагедії.

Рідні поклали до меморіальних знаків з прізвищами українських бійців власноруч зроблену гірлянду зі 49 маками.

Окрім того, в будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації цього вечора презентували книжку «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту», де оприлюднені зібрані волонтерами свідчення учасників оборони летовища «Луганськ» і прилеглих населених пунктів (весна-осінь 2014 року), а також подій, що передували окупації Луганська.

Видання вмістило спогади майже 150 очевидців – бійців, волонтерів, медиків, мирних жителів, а також документальні світлини.

У ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ підтримувані Росією бойовики збили військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого були 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади та дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.

У судах Дніпропетровщини наразі слухається дві справи, пов’язані з трагедією.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького і двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді. У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського райсуду, де вона слухається й досі.

У квітні 2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76 генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його визнали винним у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків і присудили сім років ув’язнення, однак він подав на апеляцію. У січні 2018 року апеляційний суд Дніпропетровської області призначив повторну експертизу в цій справі, вона й досі триває.