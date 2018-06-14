Суд задовольнив 39 позовів до Міноборони про моральну шкоду щодо збитого Іл-76 на Донбасі – Генпрокуратура

Суд задовольнив 39 позовів постраждалих до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з катастрофою військово-транспортного літака Збройних сил України Іл-76 14 червня 2014 року на загальну суму 19,5 мільйона гривень (позови по 500 тисяч гривень), повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

За його словами, засуджений у зв'язку з катастрофою за звинуваченням у службовій недбалості генерал-майор Генштабу ЗСУ Віктор Назаров оскаржив вирок, у зв’язку з чим призначене проведення комісійної судекспертизи.

«На теперішній час зазначене рішення суду оскаржено обвинуваченим, його захисником та представником Генерального штабу ЗС України до апеляційної інстанції (апеляційного суду Дніпропетровської області), якою 22.01.2018 призначено комісійну судову військову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Проведення експертизи триває. Після отримання відповідного висновку, розгляд кримінального провадження буде продовжено», – йдеться у повідомленні.

Чотири роки тому, в ніч на 14 червня 2014 року, під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ підтримувані Росією бойовики підбили військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади та дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним у трагедії генерал-майора Віктора Назарова, який на той момент був начальником Штабу антитерористичної операції. Слідство інкримінувало йому вчинення злочину, передбаченого частиною 3 стаття 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив генералу сім років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.