Минає четверта річниця загибелі українських десантників поблизу Луганська

14 червня минає четверта річниця загибелі 49 українських військових у небі Луганщини, нагадує Facebook-сторінка «Інформаційний навігатор для ветеранів та їхніх сімей».

У ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ підтримувані Росією бойовики підбили військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого знаходилися 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади та дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним у трагедії генерал-майора Віктора Назарова, який на той момент був начальником Штабу антитерористичної операції. Слідство інкримінувало йому вчинення злочину, передбаченого частиною 3 стаття 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив генералу сім років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.