Дніпро: суд відхилив клопотання Назарова щодо повторного дослідження окремих докуменнтів його справи

Апеляційний суд у Дніпрі відхилив клопотання щодо повторного дослідження низки матеріалів справи генерал-майора Віктора Назарова, якого суд першої інстанції визнав винним у службовому недбальстві у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, Віктор Назаров наполягав на дослідженні телеграми від 13 червня 2014 року щодо необхідності переміщення українських бійців у зону аеропорту «Луганськ». Ця телеграма, як він вважає, не була «розпорядчим документом, а по суті лише проханням».

«Ще в суді першої інстанції ми звертали увагу на форму цього документу, на порядок його оформлення», – сказав Віктор Назаров.

Ці слова викликали обурення потерпілих – родичів загиблих у літаку Іл-76 бійців, присутніх на засіданні. На їхнє переконання, обвинувачений, подаючи до суду клопотання з низкою підпунктів, «свідомо затягує процес».

Суд відмовив генерал-майору у дослідженні вказаних ним документів. Також він відмовив йому в клопотанні щодо дослідження технічних записів допиту свідків у суді першої інстанції.

Окрім того, суд відповів відмовою на клопотання Назарова щодо дослідження дій судді-доповідача Павлоградського міськрайсуду. Сторона Назарова вважає порушенням те, що суддя ознайомилась з військовими документами на території однієї з військових частин.

Водночас суд залишив відкритим питання про клопотання Віктора Назарова щодо здійснення повторної експертизи в справі до наступного засідання, на якому заслухають одного з експертів. Обвинувачений Назаров зазначає,що в його справі є результати двох експертиз, здійснених експертними установами у Львові та Києві, між якими є розбіжності.

Наступне засідання заплановане на 21 лютого.

Наприкінці 2018 року в Дніпрі розпочали спочатку розгляд апеляційної скарги в інтересах генерал-майора Віктора Назарова. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл - 76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.