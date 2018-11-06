На суддю, яка ухвалила вирок генерал-майору Назарову, подали скаргу до ВРП

Генерал-майор Віктор Назаров і його адвокат подали до Вищої ради правосуддя заяву щодо судді Павлоградського міськрайонного суду Наталії Самоткан, яка ухвалювала рішення в кримінальному провадженні щодо Назарова. Інформацію про це Радіо Свобода 6 листопада підтвердив адвокат Назарова Михайло Турик.

За його словами, у своєму поданні вони з підзахисним виклали факти про низку дисциплінарних порушень, яких, на їхню думку, припустилась суддя.

«До винесення вироку суддя поза процесом разом із прокурором відвідала оперативне командування «Схід» і там ознайомилась з положеннями бойових статутів, які є секретними матеріалами. При цьому жодного учасника процесу не було повідомлено про такі дії. Положення цих статутів були покладені при ухваленні вироку. А це нормативно-правові документи, які є секретними і які, з нашої точки зору, повинні здобуватись належним чином, а не підпільно, поза процесом», – зазначив Михайло Турик.

Також, за його словами, у поданні йдеться і про інші порушення, зокрема, про зволікання з переданням справи до апеляційного суду.

«Ми ставимо питання, що при такому рівні вона не має здійснювати правосуддя. А вже Вища рада правосуддя буде розглядати і ухвалить своє рішення», – сказав Михайло Турик.

Водночас, на думку сторони потерпілих, це подання «можна розцінювати як тиск» на суддю Наталію Самоткан і спробу тиску на суддів апеляційного суду, де наразі перебуває справа.

Засідання Вищої ради правосуддя на 7 листопада.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до Павлоградського міськрайонного суду, щоб з’ясувати позицію судді Наталії Самоткан.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині засудив генерал-майора Віктора Назарова у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року бойовиками в аеропорту Луганська. На момент трагедії Назаров був начальником Штабу антитерористичної операції. Суд визнав його винним «недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків».

Суд присудив генералу 7 років ув’язнення, однак він подав апеляцію.