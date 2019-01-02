У 2018 році «Укроборонпром» передав ЗСУ близько 50 літаків та гелікоптерів

У 2018 році державний концерн «Укроборонпром» передав Збройним силам України близько 50 модернізованих та відремонтованих літаків та гелікоптерів. Про це повідомили на сайті концерну.

«За цей рік українські льотчики отримали винищувачі Су-27 і МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники і розвідники Су-24, транспортні літаки Ан-26 і Іл-76, навчально-тренувальні літаки L-39, вертольоти Мі-24 , Мі-14 та Мі-8», – ідеться в повідомленні.

Як зазначили в «Укроборонпромі», підприємства, які входять до складу концерну, виконали державне оборонне замовлення і зобов'язання по ремонту.

«Таким чином підприємства кластера авіабудування ДК «Укроборонпром» за 2018 рік повністю виконали поставлені перед ними завдання, посиливши українське військо і продовжили роботи по модернізації і розробки нових літальних апаратів для потреб Збройних сил України», – підсумували в концерні.

Державний концерн «Укроборонпром» заявляв, що протягом 2018 року українським силовим структурам передали понад 2500 одиниць високоточного озброєння.