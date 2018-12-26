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26 Грудень 2018, Київ 18:33
Новини | Політика

«Укроборонпром»: ЗСУ отримали понад 2500 одиниць високоточного озброєння в 2018-му

За повідомленням, одним з основних пріоритетів роботи підприємств «Укроборонпрому», і насамперед ДККБ «Луч», у 2018 році стала також підготовка серійного виробництва нових зразків високоточного озброєння

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Державний концерн «Укроборонпром» заявляє, що протягом 2018 року українським силовим структурам передали понад 2500 одиниць високоточного озброєння.

За повідомленням, зокрема, йдеться про високоточні ракетні комплекси «Стугна-П», «Корсар» и «Бар’єр», розроблені державним Київським конструкторським бюро «Луч».

«Сотні цих комплексів з тисячами ракет до них вже передано до війська. І саме ця зброя здатна не лише стримати, а й успішно знищити бронетанкові угруповання агресора і вогневі точки противника», – заявляють в «Укроборонпромі».

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За повідомленням, одним з основних пріоритетів роботи підприємств «Укроборонпрому», і насамперед ДККБ «Луч», у 2018 році стала також підготовка серійного виробництва нових зразків високоточного озброєння. Передусім це проект нової ракетної системи залпового вогню «Вільха» із 300-мм керованою ракетою дальністю до 120 кілометрів, а також проект протикорабельної крилатої ракети (ПКР) «Нептун» дальністю до 300 кілометрів.

«Очікується, що невдовзі розпочнеться серійне виробництво «Вільхи», яка суттєво посилить ракетно-артилерійську міць Збройних сил України. Ще одна стратегічно важлива для обороноздатності України розробка ДККБ «Луч» – новітня крилата ракета «Нептун». Під час нещодавніх випробувань вона знищила надводну ціль на відстані 280 кілометрів. Таким чином, було доведено високу ефективність систем управління і розпізнавання цілей бортовим комплексом крилатої ракети», – йдеться в повідомленні.

Концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств у п’ятьох основних галузях оборонної промисловості, зокрема у розробці та виготовленні озброєння і техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.

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