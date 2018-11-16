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17 Листопад 2018, Київ 00:50
Новини | Події

«Укроборонпром» виготовив експериментальний корпус БТР зі сталі НАТО

БТР направлять на полігон для проведення випробувань

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«Київський бронетанковий завод», що входить до складу державного комплексу «Укроборонпром», виготовив експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.

«Експериментальний корпус, для виготовлення якого було необхідно зварити понад 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 – броньованих, найближчим часом буде направлений на полігон для проведення випробувань під контролем Міністерства оборони України. Для цього корпус буде обстріляний з мінімальних дистанцій з різного озброєння, зокрема, великокаліберного кулемета», – ідеться у повідомленні «Укроборонпрому».

На підприємстві зазначили, що використання сталі країн-членів НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні та не залежати від одного постачальника.

икористання сталі країн-членів НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні
икористання сталі країн-членів НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні

«Після успішних випробувань, та за наявності замовлень з боку силових відомств України, «Київський бронетанковий завод» зможе самостійно зварювати корпуси для БТР-3ДА та інших машин на цій базі, що дозволить значно розширити виробництво цієї бойової машини, яка з початком російської агресії довела свою високу ефективність на полі бою», – зазначає «Укроборонпром».

Концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств у п’ятьох основних галузях оборонної промисловості, зокрема у розробці та виготовленні озброєння і техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.

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