Турецькі безпілотники в Україні. Чи необхідні вони на Донбасі?

Україна може купити у Туреччини ударні безпілотники. Про це стало відомо за підсумками візиту українського президента в Стамбул. Йдеться про авіакомплекс, який встановив світовий рекорд у своєму класі за тривалістю польоту. Але він, на думку деяких експертів, непридатний для війни на Донбасі. Чи потрібні Україні турецькі БПЛА і чи можуть українські підприємства зробити аналог за менші гроші? Подробиці – у матеріалі спецпроекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».





Виробництво компанії Baykar Makina. Тут народжуються безпілотні літаючі апарати (БПЛА) для турецької армії. 4 листопада біля одного з них – Bayraktar ТВ2 зробила фото українська делегація.

«Це суперсучасна зброя, наявність її в державі і в армії говорить про можливість нанести удар раптово, не піддаючи небезпеці особовий склад», – каже екс-радник начальника Генштабу ЗСУ Натан Хазін.

Туреччина використовувала цей ударний безпілотник проти терористів «Ісламської держави» і курдських повстанців у Сирії.

Bayraktar TB2 – це величезний БПЛА, з розмахом крила 12 метрів. Його крейсерська швидкість невелика – 130 кілометрів на годину. Несе на собі протитанкові ракети і авіабомби, загалом вагою не більше 50-ти кілограмів. Крім того, він встановив світовий рекорд серед БПЛА свого класу, перебуваючи в небі 24 години на висоті 8 кілометрів.

«Якщо він літає над курдськими повстанцями, які не можуть його збити, він може літати 24 години, так. Якщо він вилетить з нашої території і полетить на територію окупованого Донбасу, то він буде збитий протягом 10 хвилин», – зауважує волонтер та співзасновник компанії Adrones Юрій Касьянов.​

Опускати цей літак на висоту менше 2 тисяч метрів – самогубство

Юрій Касьянов упевнений у недоцільності такої закупівлі. Донбас перенасичений російськими системами протиповітряної оборони (ППО) і для ракетних комплексів «Бук» чи «Оса» – Bayraktar TB2 є легкою мішенню, каже він. До того ж, турецька армія використовує його у пустельній та гірській місцевості. В Україні ж – інші кліматичні умови.

«Застосовувати цей літак ми можемо не більше 120-150-ти днів на рік – в усі інші дні хмарність закриває. Опускати цей літак на висоту менше 2 тисяч метрів – самогубство», – каже президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

Україна і Туреччина: без коментарів

Офіційно закупівлю поки що не підтвердили. «Донбас.Реалії» звернулись до українських і турецьких представників. У Міноборони України відмовились будь-що коментувати «до завершення переговорів з турецькою стороною». Також передчасним спілкування з журналістами назвали в компанії Baykar Makina. А в «Укроборонпромі» – послалися на секретність.

«Загальнодоступна інформація щодо розвитку військово-технічного співробітництва України та Турецької Республіки, яку прес-служба концерну має право розповсюджувати, не передбачає аспектів, пов’язаних з БПЛА Bayraktar TB2, кількості цих БПЛА, а також питань кооперації чи локалізації їх виробництва на підприємствах ДК «Укроборонпром», – йдеться у відповіді державного концерну.

Чи здатні українські компанії зробити свій аналог за менші гроші?

Війна на Донбасі дала поштовх розвитку інноваційної галузі виробництва БПЛА-комплексів. Зараз в Україні на цьому ринку працює більше 10 компаній. Одна з таких – компанія Skyeton. У компексі ACS-3 її виробництва немає ударної складової, але вона і не потрібна – завдання перед БПЛА виробник ставить інші.

«Це – безпілотний авіаційний комплекс тактичного класу, який дозволяє літати майже добу на одній заправці. Дозволяє виконувати завдання з передачі онлайн-відео до 120 кілометрів дальності і в режимі фотозйомки до 250 кілометрів», – пояснює директор компанії Skyeton Микола Топтун.



Саме цей безпілотник місяць тому збирав для Міноборони дані про наслідки вибухів на складах боєприпасів в Ічні. Ще раніше – у 2016-му і зимою 2018 року він пройшов необхідні випробування.



«Ні, ми контракт досі не підписали. Чому? Складне запитання, його напевно потрібно Міністерству оборони поставити, а не мені. Все, що було необхідно з нашого боку, – ми зробили, навіть більше», – продовжує директор Skyeton. Зараз компанія орієнтується на закордонних покупців.

БПЛА PD-1

Ще один «птах» іншого виробника «Укрспецсистемс» – в українській армії з 2015 року. Його навіть показали на цьогорічному параді на честь Дня Незалежності України.



«Чим ми можемо бути незадоволені? Обсяги! Потреба в таких апаратах в рази більша, ніж те, що вони зараз закуповують», – пояснює технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков.

БПЛА PD-1, з сучасних розробок хоч і найбільший у ЗСУ, але також не призначений безпосередньо для атаки противника.

«Теоретично, його можна зробити ударним, питання ефективності. Для того, щоб він став ефективним ударним, повинен з’явитися боєприпас легкий і точний, на озброєнні таких боєприпасів немає. Системної роботи зі створення таких боєприпасів немає, є проекти», – продовжує технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков.

«Горлиця»

Для виконання подальших робіт необхідне фінансування

Найбільш близький, хоч і умовно, до турецького Bayraktar TB2 проект державного підприємства «Антонов» – «Горлиця». Він менш габаритний і більш швидкісний. За задумом, повинен долати не такі великі відстані і висоти. Рік тому модель вперше піднялась у небо. З того часу на заводі провели і інші випробування, повідомили в компанії на запит «Донбас.Реалії».

«Отримано перші результати по зльоту, посадці, довжині розбігу і пробігу, швидкості зльоту і посадки, стійкості і керованості, тощо. Ці етапи були здійснені коштом ДП «Антонов». Для виконання подальших робіт необхідно підписання контракту з замовником та отримання відповідного фінансування», – йдеться у відповіді держпідприємства на запит Радіо Свобода.

Це приблизно п’ята частина нашого бюджету – експерт

Скільки коштуватиме Україні турецький БПЛА залишається загадкою. Експерти називали «Донбас.Реалії» різні цифри – навіть до 70-ти мільйонів доларів. Один комплекс складається з шести літаків і двох станцій наземного керування.

«Вартість даного комплексу, просто по аналогії з усіма іншими комплексами, це приблизно п’ята частина нашого бюджету, який ми витратимо на закупівлю озброєння. Це не те, що ми можемо купити собі як «розхідник», – стверджує президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

Робота з летальним безпілотником дасть нову віху для ЗСУ

Технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков до цьго додає: український виробник також міг би взятися за будівництво подібного комплексу.

«Якщо дати ці гроші українському виробнику, насправді, крім «Антонова» ніхто не висловився, то ми б отримали подібний комплекс, я думаю, років через два на випробування і напевно роки через три-чотири – в експлуатацію. Але чи компенсується це ціною – я не готовий відповідати», – каже технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков.

Але вже сама купівля турецького БПЛА, впевнені деякі українські розробники, повинна стати поштовхом для створення власного подібного комплексу.

«Робота з летальним безпілотником в цілому дасть нову віху для Збройних сил України, дасть нову віху для технічного прогресу в країні. Уявіть собі, що до сьогоднішнього дня у нас таких технологій не було», – переконаний екс-радник начальника Генштабу ЗСУ Натан Хазін.

Чи стануть в пригоді подібні технології на Донбасі і чи можна дорогий турецький БПЛА вважати першочерговою потребою ЗСУ – запитання без відповіді, щонайменше до прибуття комплексу в Україну.

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