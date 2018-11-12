Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Листопад 2018, Київ 13:31
Донбас.Реалії

Турецькі безпілотники в Україні. Чи необхідні вони на Донбасі?

БПЛА Bayraktar ТВ2 виробництва турецької компанії Baykar Makina

Дивитись коментарі

Україна може купити у Туреччини ударні безпілотники. Про це стало відомо за підсумками візиту українського президента в Стамбул. Йдеться про авіакомплекс, який встановив світовий рекорд у своєму класі за тривалістю польоту. Але він, на думку деяких експертів, непридатний для війни на Донбасі. Чи потрібні Україні турецькі БПЛА і чи можуть українські підприємства зробити аналог за менші гроші? Подробиці – у матеріалі спецпроекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Виробництво компанії Baykar Makina. Тут народжуються безпілотні літаючі апарати (БПЛА) для турецької армії. 4 листопада біля одного з них – Bayraktar ТВ2 зробила фото українська делегація.

«Це суперсучасна зброя, наявність її в державі і в армії говорить про можливість нанести удар раптово, не піддаючи небезпеці особовий склад», – каже екс-радник начальника Генштабу ЗСУ Натан Хазін.

Туреччина використовувала цей ударний безпілотник проти терористів «Ісламської держави» і курдських повстанців у Сирії.

Українська делегація на виробництві компанії Baykar Makina
Українська делегація на виробництві компанії Baykar Makina

Bayraktar TB2 – це величезний БПЛА, з розмахом крила 12 метрів. Його крейсерська швидкість невелика – 130 кілометрів на годину. Несе на собі протитанкові ракети і авіабомби, загалом вагою не більше 50-ти кілограмів. Крім того, він встановив світовий рекорд серед БПЛА свого класу, перебуваючи в небі 24 години на висоті 8 кілометрів.

«Якщо він літає над курдськими повстанцями, які не можуть його збити, він може літати 24 години, так. Якщо він вилетить з нашої території і полетить на територію окупованого Донбасу, то він буде збитий протягом 10 хвилин», – зауважує волонтер та співзасновник компанії Adrones Юрій Касьянов.​

Опускати цей літак на висоту менше 2 тисяч метрів – самогубство
Вадим Кодачигов

Юрій Касьянов упевнений у недоцільності такої закупівлі. Донбас перенасичений російськими системами протиповітряної оборони (ППО) і для ракетних комплексів «Бук» чи «Оса» – Bayraktar TB2 є легкою мішенню, каже він. До того ж, турецька армія використовує його у пустельній та гірській місцевості. В Україні ж – інші кліматичні умови.

«Застосовувати цей літак ми можемо не більше 120-150-ти днів на рік – в усі інші дні хмарність закриває. Опускати цей літак на висоту менше 2 тисяч метрів – самогубство», – каже президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

Україна і Туреччина: без коментарів

Офіційно закупівлю поки що не підтвердили. «Донбас.Реалії» звернулись до українських і турецьких представників. У Міноборони України відмовились будь-що коментувати «до завершення переговорів з турецькою стороною». Також передчасним спілкування з журналістами назвали в компанії Baykar Makina. А в «Укроборонпромі» – послалися на секретність.

Відповідь «Укроборонпрому» на запит «Донбас.Реалії»
Відповідь «Укроборонпрому» на запит «Донбас.Реалії»

«Загальнодоступна інформація щодо розвитку військово-технічного співробітництва України та Турецької Республіки, яку прес-служба концерну має право розповсюджувати, не передбачає аспектів, пов’язаних з БПЛА Bayraktar TB2, кількості цих БПЛА, а також питань кооперації чи локалізації їх виробництва на підприємствах ДК «Укроборонпром», – йдеться у відповіді державного концерну.

Чи здатні українські компанії зробити свій аналог за менші гроші?

Війна на Донбасі дала поштовх розвитку інноваційної галузі виробництва БПЛА-комплексів. Зараз в Україні на цьому ринку працює більше 10 компаній. Одна з таких – компанія Skyeton. У компексі ACS-3 її виробництва немає ударної складової, але вона і не потрібна – завдання перед БПЛА виробник ставить інші.

Комплекс ACS-3, виробник – компанія Skyeton
Комплекс ACS-3, виробник – компанія Skyeton

«Це – безпілотний авіаційний комплекс тактичного класу, який дозволяє літати майже добу на одній заправці. Дозволяє виконувати завдання з передачі онлайн-відео до 120 кілометрів дальності і в режимі фотозйомки до 250 кілометрів», – пояснює директор компанії Skyeton Микола Топтун.

Саме цей безпілотник місяць тому збирав для Міноборони дані про наслідки вибухів на складах боєприпасів в Ічні. Ще раніше – у 2016-му і зимою 2018 року він пройшов необхідні випробування.

«Ні, ми контракт досі не підписали. Чому? Складне запитання, його напевно потрібно Міністерству оборони поставити, а не мені. Все, що було необхідно з нашого боку, – ми зробили, навіть більше», – продовжує директор Skyeton. Зараз компанія орієнтується на закордонних покупців.

БПЛА PD-1

Ще один «птах» іншого виробника «Укрспецсистемс» – в українській армії з 2015 року. Його навіть показали на цьогорічному параді на честь Дня Незалежності України.


«Чим ми можемо бути незадоволені? Обсяги! Потреба в таких апаратах в рази більша, ніж те, що вони зараз закуповують», – пояснює технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков.

БПЛА PD-1, з сучасних розробок хоч і найбільший у ЗСУ, але також не призначений безпосередньо для атаки противника.

Олександр Чендеков, технічний директор «Укрспецсистемс»
Олександр Чендеков, технічний директор «Укрспецсистемс»

«Теоретично, його можна зробити ударним, питання ефективності. Для того, щоб він став ефективним ударним, повинен з’явитися боєприпас легкий і точний, на озброєнні таких боєприпасів немає. Системної роботи зі створення таких боєприпасів немає, є проекти», – продовжує технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков.

«Горлиця»

Для виконання подальших робіт необхідне фінансування
«ДП Антонов»

Найбільш близький, хоч і умовно, до турецького Bayraktar TB2 проект державного підприємства «Антонов» – «Горлиця». Він менш габаритний і більш швидкісний. За задумом, повинен долати не такі великі відстані і висоти. Рік тому модель вперше піднялась у небо. З того часу на заводі провели і інші випробування, повідомили в компанії на запит «Донбас.Реалії».

АН-БК-1 «Горлиця»
АН-БК-1 «Горлиця»

«Отримано перші результати по зльоту, посадці, довжині розбігу і пробігу, швидкості зльоту і посадки, стійкості і керованості, тощо. Ці етапи були здійснені коштом ДП «Антонов». Для виконання подальших робіт необхідно підписання контракту з замовником та отримання відповідного фінансування», – йдеться у відповіді держпідприємства на запит Радіо Свобода.

Це приблизно п’ята частина нашого бюджету – експерт

Скільки коштуватиме Україні турецький БПЛА залишається загадкою. Експерти називали «Донбас.Реалії» різні цифри – навіть до 70-ти мільйонів доларів. Один комплекс складається з шести літаків і двох станцій наземного керування.

Bayraktar ТВ2 виробництва турецької компанії Baykar Makina
Bayraktar ТВ2 виробництва турецької компанії Baykar Makina

«Вартість даного комплексу, просто по аналогії з усіма іншими комплексами, це приблизно п’ята частина нашого бюджету, який ми витратимо на закупівлю озброєння. Це не те, що ми можемо купити собі як «розхідник», – стверджує президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

Робота з летальним безпілотником дасть нову віху для ЗСУ
Натан Хазін

Технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков до цьго додає: український виробник також міг би взятися за будівництво подібного комплексу.

«Якщо дати ці гроші українському виробнику, насправді, крім «Антонова» ніхто не висловився, то ми б отримали подібний комплекс, я думаю, років через два на випробування і напевно роки через три-чотири – в експлуатацію. Але чи компенсується це ціною – я не готовий відповідати», – каже технічний директор «Укрспецсистемс» Олександр Чендеков.

Вадим Кодачигов, голова Асоціації виробників озброєння і військової техніки України
Вадим Кодачигов, голова Асоціації виробників озброєння і військової техніки України

Але вже сама купівля турецького БПЛА, впевнені деякі українські розробники, повинна стати поштовхом для створення власного подібного комплексу.

«Робота з летальним безпілотником в цілому дасть нову віху для Збройних сил України, дасть нову віху для технічного прогресу в країні. Уявіть собі, що до сьогоднішнього дня у нас таких технологій не було», – переконаний екс-радник начальника Генштабу ЗСУ Натан Хазін.

Чи стануть в пригоді подібні технології на Донбасі і чи можна дорогий турецький БПЛА вважати першочерговою потребою ЗСУ – запитання без відповіді, щонайменше до прибуття комплексу в Україну.

ДИВІТЬСЯ ПОВНУ ВЕРСІЮ ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG