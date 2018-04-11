У США показали, як безпілотники-танкери допоможуть американським авіаносцям

Американська компанія Lockheed Martin показала громадськості, як відбуватиметься дозаправка американських літаків морського базування у повітрі за допомогою безпілотників-танкерів. Відповідне відео було оприлюднено на сайті компанії у понеділок.

«Концепт MQ-25 створений під виконання конкретного завдання змінить майбутнє», – відзначили у компанії.

Презентація стала частиною змагання американських військових компаній із ВМС США, які виступають замовником проекту безпілотника дозаправки для військової авіації морського базування. Іншими учасниками тендеру є Boeing, General Atomics.

Розробником безпілотного повітряного танкера, презентованого Lockheed Martin, є лабораторія Skunk Works, яка є творцем багатьох передових проектів американських збройних сил.

Безпілотник-танкер, як відзначає компанія, дозволить "забезпечити гарантовану можливість дозаправки у повітрі для підтримки наших винищувачів та розширить радіус дії авіаносців США".

Відзначається, що ця система спирається на вже випробувані на практиці технології та елементи вже існуючих літальних апаратів. Попри те, що даний концепт використовує технологію літаюче крило, яка асоціюється зі стелс-літаками, як відзначили у компанії, що апарат не є малопомітним для радарів, але може зазнати відповідних модифікацій, якщо цього забажає замовник.