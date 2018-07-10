Стандарти НАТО: що це таке і де Україна зараз

Протягом двох років Україна стане ближчою до НАТО на 134 пункти. Саме стільки «натовських» стандартів офіційний Київ планує запровадити до 2020 року. Загалом стандартів, описаних у договорі – понад 1300, і цей список постійно доповнюється. Одяг, зброя і тактика – яких змін очікувати в українській армії у найближчі два роки? Що ЗСУ мають вже зараз і чому самі можуть навчити членів Північноатлантичного альянсу? Це з’ясовували журналісти програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна»).

Футуристичні конвертоплани, літаки-невидимки, легендарні всюдиходи, «нашпиговані» за останнім словом техніки авіаносці – це лише фасадна частина збройних сил США. Те, що можна побачити у відкритому доступі. Бюджет американської армії у 2019 році склав понад 710 мільярдів доларів. Це найбільші оборонні витрати у світі. Найтехнологічніша армія планети задає тон не лише для інших країн-членів НАТО, а й для усього світу.

Офіційний Київ заявляє, що протягом двох років стане ближчим до НАТО на 134 пункти. Саме стільки «натовських» стандартів планують запровадити до 2020 року. Стандарти НАТО визначаються спеціальним договором всередині альянсу. Це своєрідний простір, де діють схожі правила. Не завжди однакові, але завжди – сумісні.

Загалом стандартів, описаних у договорі, – понад 1300, і цей список постійно доповнюється. Запровадження Україною 134 пунктів із понад 1300 – виглядає не так вже й амбітно. Хоча у Міністерстві оборони так не вважають.

Ми згадуємо стандарти НАТО, як якусь мантру. Все набагато простіше

«Ми згадуємо стандарти НАТО, як якусь мантру. Все набагато легше, все набагато простіше. І більшість стандартів НАТО засновані на національних стандартах», – наголошує начальник управління матеріального забезпечення ЗСУ Василь Саковець.

Стандарти НАТО: одяг

В Управлінні матеріального забезпечення Збройних сил показують нову амуніцію, одяг, фляги, шоломи. Тепер – у залежності від звання – боєць матиме від 40 до 70 предметів спорядження.

Багатошаровість – головний стандарт НАТО в одязі. І за цим стандартом уже одягають десантно-штурмові підрозділи, сили спецоперацій та морську піхоту. Хоча, зізнаються військові, зі стандартами НАТО часто плутають просто перехід до нормального одягу.

А от, наприклад, яке взуття буде у солдата – стандарти не описують. Взагалі, взуття, одяг, їжа – питання більше грошей, смаку та клімату, ніж – стандартів.

«Коли ми говоримо про стандарти НАТО, ми одразу дивимось на три країни – це Німеччина, США і Велика Британія. Але вони найдорожчі. Ви подивіться на Литву, на Польщу, на Угорщину, які до нас ближчі», – зауважує Василь Саковець.

​Зброя

Щоб вступити в альянс, не обов’язково мати таку зброю, як в американської армії. Наприклад, нові члени НАТО – Чехія, Словаччина, країни Балтії – досі використовують радянські бойові машини. А ще у них на озброєнні – автомати Калашникова.

«У них на озброєнні Мі-24, БМП модифікованого зразка, РПГ, автомати просто перейшли на інші калібри», – каже командир 79-ї десантно-штурмової бригади Максим Миргородський.

Техніку, щоправда, глибоко модернізують. Але навіть після цього стандартам НАТО вона не відповідає.

В тому ж БМП не було такої задачі – зберегти життя людей. Головна мета – швидко доставити їх до поля бою. Підходи Жукова зберігалися до кінця Радянського Союзу

«В тому ж БМП не було такої задачі – зберегти життя людей. Головна мета – швидко доставити їх до поля бою. А далі, в принципі, «еще нарожают». Така була філософія. Оці підходи Жукова вони зберігалися до кінця Радянського Союзу», – розповідає дослідник армії Михайло Самусь.

Поступово країни радянське обладнання міняють на нове. Таким же шляхом йде Україна. Але чи відповідають стандартам НАТО новітні українські розробки – часто важко сказати.

Наприклад, український броньовик «Дозор-Б» і його копія, виготовлена за ліцензією у Польщі – «Онцила». І якщо остання відповідає стандартам альянсу, то щодо українського броньовика висновки мав би дати – центр із сертифікації. Але він тільки у планах.

«Стандарти – це не просто слова. Це має бути сертифікаційний центр з певним допуском і з певною апаратурою. Зараз у нас здійснюється якраз створення такого центру», – каже Михайло Самусь.

Стандартам НАТО в Україні поки що відповідають лише зброя й технічні засоби подаровані чи куплені у США та решти країн альянсу. Приміром, протитанкові ракетні комплекси «Джевелін» або безпілотники «Рейвени». А ще – «натовським» у Збройних силах України будуть системи радіозв’язку, які почали закуповувати в Туреччині.

Тактика

Ретельніше аніж матеріально-технічне забезпечення у НАТО регламентують тактику і стратегію бою та оперативну діяльність підрозділів. І тут, каже командир 79-ї десантно-штурмової бригади Максим Миргородський, самі українські військові мають чим поділитись із бійцями з країн НАТО.

Ми на гідному рівні показали себе і поділилися бойовим досвідом

«Ми на гідному рівні показали себе і поділилися бойовим досвідом. Елемент небезпеки артилерії, елемент небезпеки танкових підрозділів противника – вони взагалі до цього не готові. І вони питали у нас: як ви воюєте з танками», – каже Миргородський.

Однак, визнає командир, мінна безпека, керування безпілотниками та снайперська підготовка – от чому варто вчитися у «натовців». А ще – тактичній медицині.

Якщо евакуація поранених з поля бою та комплектація українських аптечок і рюкзаків санінструкторів стандартам НАТО уже відповідають, то законодавство, за словами волонтерки Ганни Майбороди, – відстає.

«Треба поставити декомпресійну голку. Без медичної освіти людина не має права це робити. Якщо ми не зробимо – людина може померти. Якщо зробимо – ми порушуємо закон. Це наші старі законодавчі норми. А за стандартами НАТО людина має це робити», – розповідає військова волонтерка Ганна Майборода.

Співпраця

Та левова частина «натовських» стандартів допомагає військовим з усіх країн-членів альянсу просто розуміти одне одного. Аби військові з різних держав могли брати участь у спільних операціях, логістика, командування, тактика бою мають бути однаковими.

Більшість стандартів, які планують запровадити в Україні найближчими роками, направлені саме на сумісність. Військові повинні розуміти одне одного, тобто не починати розбиратися, якою мовою говорити, чому ця карта така, чому ці символи намальовані так, каже Михайло Самусь.

Цього місяця Україна на ще один стандарт стала ближчою до НАТО. Закон «Про національну безпеку» перетворив міністра оборони на політичну фігуру. А бойові питання – передав Генеральному штабу. Така схема – «натовська». У Держдепартаменті США тепер прогнозують поглиблення співпраці України та НАТО. А от ефективність цієї співпраці можна буде оцінити у 2020 році. Коли стане зрозуміло, скільки стандартів із понад 1300 – стали для Збройних сил України повсякденною нормою.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».