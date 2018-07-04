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В Брюсселе 11-12 июля состоится Саммит НАТО, на котором, как ожидается, План действий по членству в Альянсе получит Грузия, а Украина – подтверждение статуса «аспиранта» НАТО. Как это изменит ситуацию на постсоветском пространстве? Что статус «аспиранта» даст Украине? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина Украины Алексей Генчев и директор международных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Виталий Мартынок.

– Чего ожидать Украине, на что она может рассчитывать после этого саммита?

Алексей Генчев: Статус «аспирант» – это техническая процедурная деталь, на которую в Альянсе не обращают такого внимания, как мы. К сожалению, мы очень много придаем значения символам и разным атрибутам, которые якобы приближают нас к членству в НАТО, в данном случае.

Для нас статус «аспирант» – подтверждение, что Украина задекларировала свои намерения на законодательном уровне

Для нас статус «аспирант» был, в первую очередь, подтверждением, что Украина задекларировала свои намерения на законодательном уровне – закон про основы внешней и внутренней политики, прошлого года, где были внесены изменения и стратегической целью государства было определено членство в НАТО. Это нашло отображение в информационных ресурсах Альянса и к странам «аспирантам»: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия, была добавлена Украина.

Украина уже была «аспирантом» до того, как руководством Украины было принято решение, что она является внеблоковой страной в 2010 году.

– Чтобы получить этот номинальный статус «аспиранта», все 29 стран членов Альянса должны будут проголосовать на предстоящем саммите?

Алексей Генчев: Да, все решения в Альянсе принимаются консенсусом. И если одна из стран принимает негативное решение, то политический диалог продолжается на неопределенное время.

– Будет ли хотя бы такое символическое решение принято на саммите, учитывая недавние новости, сигнал из Венгрии, что скорее всего эта страна будет блокировать любые решения, касающиеся Украины и Грузии из-за пункта о языке в законе об образовании.

Виталий Мартынюк: Какая бы не была позиция Венгрии по вопросу нашего закона об образовании, все равно в финальной декларации Брюссельского саммита НАТО Украина будет прописана в нескольких статьях. Потому что не может Альянс полностью обойти Украину и не вспомнить о ней на саммите, поэтому она будет обсуждаться.

Альянс не сможет обойти Украину на саммите, она будет обсуждаться

Об Украине будут говорить не только в контексте перспектив членства, а о сотрудничестве, внутренних реформах. Если взять только измерение перспективы членства, то я склоняюсь к мысли, что будет прописана фраза по примеру той, которую рекомендовала парламентская ассамблея НАТО на своей весенней сессии, и они записали, что в декларации нужно подтвердить намерение Украины получить полноправное членство в Альянсе.

– Каких еще конструктивных решений, полезных для обороноспособности Украины ожидать на этом саммите?

Алексей Генчев: Мы сейчас не ожидаем каких-то решений по поводу статуса, для нас самым главным является подтверждение предыдущих намерений наших партнеров из НАТО увидеть в Украине будущего члена НАТО. Это было задекларировано в 2008 году по решению саммита в Бухаресте, где было сказано, что Грузия и Украина станут членами Альянса. А план действий членства в Альянсе (ПДЧ) – это практическая реализация этой декларации. Страна, которая получает ПДЧ – серьезный политический сигнал, что она уже на финальном этапе и необходимо выполнить определенные критерии.

– Статус «аспиранта», потом интенсивный диалог, после этого план действий по предоставлению членства?

Алексей Генчев: Да, это необходимые критерии для того, чтобы стать членом Альянса и решение всех стран-членов.

Возвращаясь к вопросу о перспективах для Украины. В первую очередь, перспектива политической поддержки и обновление всех предыдущих деклараций. С одной стороны, кажется, что ничего сложного в этом нет. Но даже такие декларации требуют совместных решений. И в этой сфере у нас есть четкое понимание, что венгры не будут ветировать проект подобных деклараций.

– Вам не кажется, что Альянс медлит и дает некий карт-бланш России? После Бухарестского саммита 10 лет назад, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ, Грузия стала жертвой российской агрессии. Это может быть воспринято как политический сигнал для России?

Виталий Мартынюк: ПДЧ для Грузии – это для нас хороший и желаемый результат. Потому что это будет свидетельствовать о готовности Альянса расширяться не только за счет стран Западных Балкан, но и за счет стран, которые находятся на Востоке от стран Альянса. Наша перспектива становится немного ближе.

Также это сигнал России, что Альянс будет, конечно, учитывать ее мнение, но будет поступать так, как он считает нужным. На мой взгляд, если Грузия не получит ПДЧ на Брюссельском саммите, это будет свидетельствовать, что Альянс сейчас не готов предоставить план действий по членству и хочет сохранить диалоговое окно с Россией.

– О чем ведется этот диалог? Вопрос в том, что Путин с Трампом не встретились и еще не решили, потому что встреча после этого саммита НАТО, и грубо говоря, не решили, чье постсоветское пространство?

Виталий Мартынюк: Такое решение было принято еще в 2014 году, и оно подтверждается из года в год. После агрессии России, оккупации Крыма, после оккупации части Донбасса, НАТО остановила сотрудничество с Российской Федерацией. Но поддерживаются коммуникации. Как объясняется в самом Альянсе, эти коммуникации нужны, потому что, если оборвать их, дипломатические методы не будут действовать. Также есть факты провокаций со стороны России, например, в акватории Балтийского моря в воздушном пространстве, и чтобы они не привели к реальным столкновениям, нужна такая коммуникация.

Россия не заинтересована в дипломатическом процессе между ней и НАТО

Алексей Генчев: Россия не заинтересована в том, чтобы был дипломатический процесс между ней и НАТО. И Россия делает все, чтобы придать ситуации эскалацию. В период до 2014 года Россия являлась наибольшим бенефициаром технической и практической помощи от стран-членов НАТО. Это касалось практически всех сфер взаимодействия: военных, гражданских, исследовательских.

Россия была заинтересована в Альянсе исключительно как потребитель и получатель передовой информации, технологий. Альянс получал четверть от того, что они ожидали. Насколько мне известно.

После 2014 года, когда НАТО приостановила взаимодействие с Россией, доступ в штаб-квартиру организации имел посол или его заместитель. НАТО открыто для России исключительно для дипломатического диалога, Россию это не устраивает. Они хотели полностью прекратить отношения и тогда им гораздо легче было бы манипулировать.

– Петр Порошенко заявил, что ожидает членства Украины в Альянсе в 2030 году. Насколько реалистичен такой прогноз?

Алексей Генчев: Глава государства обозначил стратегическую цель с временным отрезком. Это тот промежуток, который должен быть использован государством на преодоление трудностей сейчас, на реализацию реформ, приведение оборонно-безопасносного сектора в соответствии с критериями, стандартами НАТО. Это делается не один день. Но я думаю, что это достаточно решаемый вопрос.

– И окончания конфликта на Донбассе.

Алексей Генчев: Естественно. А в этом контексте я не вижу смысла торговаться с Россией.

– Украина не может серьезно рассчитывать на ПДЧ, пока аннексирован Крым, пока есть конфликт ан Донбассе?

Война с Россией не является ограничением для получения ПДЧ

Виталий Мартынюк: Я думаю, что о ПДЧ речь может идти, потому что это план без временных отрезков. Это только выполнение всего, что будет прописано в ПДЧ, а он выписывается под страну. Война с Россией не является ограничением для получения ПДЧ.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)