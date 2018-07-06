Чого очікувати від Трампа на саміті НАТО та під час зустрічі з Путіним?

Що очікувати від саміту НАТО і як під час зустрічі глав держав 29 країн-членів альянсу в Брюсселі наступного тижня поводитиметься президент США Дональд Трамп? Чого можна очікувати від зустрічі Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня? Чи варто очікувати якихось «різких поворотів» з боку Трампа в питанні санкцій США проти Росії чи в темі анексії Криму Москвою? Всі ці запитання стали темою інтерв’ю Радіо Свобода з директором Європейського центру Карнеґі, колишнім представником Словаччини в НАТО Томашем Валашеком.

– Що найгірше може статися на саміті НАТО наступного тижня?

Президент Трамп у 2018 році відрізняється від Трампа 2017-го. Він почуває себе впевненіше на своєму місці, має більше бажання сколихнути статус-кво

– Хтозна – це найчесніша відповідь. Я маю на увазі, що більш-менш чітко зрозуміло одне, що президент Трамп у 2018 році відрізняється від президента Трампа 2017-го. Він, схоже, почуває себе впевненіше на своєму місці, має більше бажання сколихнути статус-кво. Наслідки будуть руйнівними. Отже, ви розумієте, що є реальні побоювання підсумків усіх цих самітів. Є припущення, що результат, мабуть, не буде кращим, ніж після саміту 2017 року, який був досить розмитим, суперечливі прес-конференції про те, що європейські союзники роблять чи не роблять з витратами на оборону, небажання чітко дотримуватись 5-ї статті Хартії НАТО, яка передбачає колективну оборону альянсу. Отже, основний прогноз, як ви розумієте, поганий. Але хто знає? Звичні припущення, що наступний саміт, наступна зустріч буде такою ж, як і попередня, не обов'язково стосується президента Трампа, оскільки він сам визначає, як поводитися, це його «візитна картка» – бути руйнівником. Таким чином, більше не можна виключати ймовірності змін в політиці США чи НАТО.

​– Ви вважаєте, що він може зайти настільки далеко, що скаже, мовляв, я не підпишу остаточного комюніке, допоки Німеччина не досягне двох відсотків витрат на оборону упродовж «енної» кількості років. Це можливо?

Можливо, США захочуть зменшити суму витрат на американські сили в Європі, і прив’яжуть це до збільшення європейських оборонних бюджетів

– Хтозна? Це єдина чесна відповідь. Це можливо. Можливо, станеться так, що США захочуть зменшити суму грошей, яку вони витрачають на американські сили в Європі, і прив’яжуть це до збільшення європейських оборонних бюджетів. Така ймовірність є, але я підозрюю, що далеко не всі в оточенні президента Трампа, не менш, ніж ми ззовні, знають, що точно станеться. Президент створив для себе імідж не просто руйнівника, а людини, яка дивує, яка вважає своєю тактичною перевагою тримати всіх у стані гадання, у тому числі багатьох зі свого оточення, до останнього моменту. Тож робити будь-які прогнози щодо того, що буде на саміті, дуже важко.

– Якими будуть підсумки зустрічі Трампа з Путіним в Гельсінкі 16 липня?

Я б застеріг від припущень, що Трамп і Путін досягнуть будь-яких чітких домовленостей чи угод. Це може бути зустріч, яка завершиться розмитим комюніке та прес-конференцією

– Справедливо припустити, що президент США поїде на зустріч, сподіваючись на помітну ознаку прориву. Його підхід до цих зустрічей – чи це саміт, чи зустріч з Кім Чен Ином, або будь-що інше – полягає в тому, що він хоче здаватися людиною, яка досягає успіху там, де інші спробували, але провалилися. Тому можна з упевненістю припустити, що він підійде до Гельсінкської зустрічі, як до можливості показати, що саме він і ніхто крім нього, унікального, не здатен налагодити краще співробітництво між Сполученими Штатами та Росією в питанні Сирії. Те ж саме можливе і в питанні України, якийсь прорив чи покладення краю занепаду системи контролю над озброєнням між США та Росією. Я припускаю, що це все, чого він захоче досягти, захоче яскраво продемонструвати своїм виборцям і нації, що він досяг прогресу у будь-якій з цих проблем. Я б застеріг від припущень, що вони досягнуть будь-яких чітких домовленостей чи угод. Це може бути зустріч, яка завершиться розмитим комюніке та прес-конференцією, де заявлять про великий прогрес, якого досягли, і який пізніше можуть мати, а можуть і не мати, конкретні дії з боку урядів пізніше. Але з упевненістю можна припустити, що метою зустрічі з президентом Путіним буде довести світові, що я, президент Трамп, досяг успіху там, де інші спробували, але провалилися. Але мені вдалося налагодити співпрацю у Сирії, в Україні та у врегулюванні інші питань, і в підсумку, я зробив Америку та світ безпечнішими.

– Тож ми не побачимо, як США раптово скасовують санкції проти Росії або погоджуються з анексією Криму?

Ми вже бачили, що президент США ставив під сумнів нинішню позицію США та ЄС, говорячи, що, мовляв, у Криму багато російськомовних і, можливо, дії Росії були законними

– Ми вже бачили, що президент США ставив під сумнів нинішню позицію США та ЄС, говорячи, що, мовляв, у Криму багато російськомовних і, можливо, дії Росії були законними. Я б зовсім не виключав можливості того, що щось подібне буде сказане на прес-конференції, але я також не вважаю, що це обов'язково призведе до зміни офіційної політики США в якомусь конкретному питанні. Тому я не виключаю заяву про Крим. Щодо ширшої картини що того, чого можна досягти, а де поступитись, знову ж таки, президент Трамп працює на створення зовнішнього вигляду та ефекту. Він захоче дати меседж, що реальний, змістовний, успішний прогрес був досягнутий. Але коло питань, ми припускаємо, буде таким, про який я згадав: Сирія, Україна, контроль над озброєннями, можливо, заява про невтручання у вибори одне одного.

Велика внутрішня проблема президента Трампа – це підозри, які нависли над ним, що він, можливо, був чи не був обраний при допомозі російського уряду. Отже, він скористається можливістю розвіяти ці сумніві на саміті

Не забувайте про іншу велику внутрішню проблему президента Трампа – це підозри, які нависли над ним стосовно того, що він, можливо, був чи не був обраний при допомозі російського уряду. Отже, він скористається можливістю розвіяти ці сумніві на саміті. Тож я думаю, що існує ймовірність згоди між Росією та президентом Трампом, що вони ніколи не втручалися у виборчі системи одне одного, і відтак, звичайно, ми погоджуємось не робити цього в майбутньому, і чому б їм це робити, якщо вони ніколи не робили. І це, звісно, влаштує президента Трампа з огляду на внутрішню політику. Чи буде це впливати на скасування санкцій? Не так легко, адже існують різні види санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію протягом багатьох років. Більшість із них накладені Конгресом. Отже, рішення, яке вимагатиме голосування в Конгресі, де президенту не довіряють в питанні Росії, і тому не набере потрібних голосів. І як свідчення цього, навіть ті санкції, які не були накладені за законом у Конгресі, вони були ухвалені рішенням президента. А Конгрес, по суті, заявив, що якщо президент намагатиметься зняти ті санкції, які він запровадив своїм указом, то Конгрес негайно поверне їх назад через закон. Отже, у питанні санкцій президент досить тісно зв'язаний Конгресом, який явно не має цілковитої довіри, що президент Трамп будує свою політику щодо Росії в інтересах Америки.