Трамп «має відчуття», що Росія втручалася у вибори – Білий дім

Президент США Дональд Трамп не сумнівається в тому, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року, заявив офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі.

«Він не ставив це під питання… Президент чітко дав зрозуміти, і він багато разів говорив, що в нього є відчуття, що Росія втрутилася в наші вибори», – сказав Гідлі 3 липня, відповідаючи на прохання прокоментувати новий звіт комітету Сенату Конгресу США з розвідки.

Комітет 3 липня схвалив висновок американських розвідувальних служб щодо втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року, заявивши, що пропагандистські зусилля Москви були значно ширшими, ніж досі вважалося.

Сенатори погодилися з висновком розвідувальних служб у тому, що російські спецслужби не тільки навмисно допомагали Трампу, а й робили це за особистим розпорядженням президента Росії Володимира Путіна.

Трамп неодноразово висловлював сумнів щодо висновків американської розвідки, яка оприлюднила свій звіт у січні 2017 року, через кілька тижнів після інавгурації нового президента.

У звіті йшлося про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року і що замовив цю кампанію Путін.

Американська преса пише, що доповідь сенатського Комітету може зіпсувати атмосферу зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбудеться 16 липня в Гельсінкі.