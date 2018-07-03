CNN: Трамп має намір зустрітися з Путіним спочатку віч-на-віч

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися віч-на-віч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на початку саміту в Гельсінкі, запланованого на 16 липня, повідомляє телекомпанія CNN.

Як повідомило телеканалу джерело в оточенні Трампа, знайоме з планами організації зустрічі, зустріч віч-на-віч має відбутися до того, як до двох президентів приєднаються помічники.

Зустріч у Фінляндії стане першою офіційною зустріччю у верхах між Трампом і Путіним. Вони зустрічалися раніше в кулуарах конференцій.

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Під час свого історичного саміту з Кім Чен Ином минулого місяця Трамп розмовляв близько години віч-на-віч із головою КНДР за участю тільки перекладачів. Пізніше Трамп сказав журналістам, що обговорення було «дуже, дуже хорошим».

У випадку з Путіним Трамп заявив, що хоче більше часу для розвитку відносин між двома лідерами, сказало джерело, якому відомі деталі планування зустрічі двох президентів.