Путін готовий обговорювати з Трампом все, окрім Криму – речник

Кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков заявив про готовність президента Росії Володимира Путіна до пошуку компромісів зі своїм американським колегою «з усіх питань», крім статусу Криму.

Про це він сказав 2 липня напередодні запланованого саміту між Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі 16 липня.

Перед цим, 29 червня, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заявив, що не виключає відмови від невизнання анексії Росією українського Криму.

Водночас, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон в програмі телеканалу CBS 1 липня заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

«Я не знаю, чи він взагалі це сказав… Я думаю, президент часто каже «ми подивимось», щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їхні позиції. Президент Путін досить чітко висловив свою позицію у цьому питанні. Я відповів – нам доведеться погодитись, що ми маємо різні позиції щодо України», – цитує Болтона «Голос Америки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.