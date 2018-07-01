Болтон пояснив, що слова Трампа про Крим не є позицією США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон в програмі телеканалу CBS заявив у неділю, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

На питання кореспондента, як сприймати слова президента Трампа, який не став абсолютно відкидати можливість визнання Криму частиною Росії, Джон Болтон відповів : «Я не знаю, чи він взагалі це сказав… Я думаю, президент часто каже «ми подивимось», щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їхні позиції. Президент Путін досить чітко висловив свою позицію у цьому питанні. Я відповів – нам доведеться погодитись, що ми маємо різні позиції щодо України», – цитує Болтона «Голос Америки».

Джон Болтон додав, однак, що політику проводить президент, а не він.

Болтон, який зустрівся з Путіним у Москві 27 червня, розповів про те, що в ході розмови з президентом Росії торкнувся і питання про дії Москви в зв’язку з майбутніми виборами до Конгресу США з огляду на втручання у вибори президента США у 2016 році.

За словами Болтона, Путін заявив: «Ніякого втручання з боку російської держави в 2016 році не було».

Президенти США та Росії зустрінуться вперше сам-на-сам 16 липня у Гельсинкі.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.