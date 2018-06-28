Трамп про зустріч з Путіним: «світ має почати жити дружно»

Президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч з його російським колегою Володимиром Путіним буде «чудовою». Про це він заявив у відповідь на запитання ЗМІ щодо його очікувань від саміту.

«Світ має почати жити дружно», – заявив Трамп, якого цитує Голос Америки.

Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. Вона має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.

За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.