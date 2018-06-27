Помічник президента Росії: для зустрічі Трампа і Путіна «обране дуже зручне місце»

Для зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна «обране дуже зручне місце», повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

За його словами, це «третя країна». Водночас він заявив, що про місце і час зустрічі оголосять 28 червня.

Ушаков додав, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх стосунків, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

За повідомленнями ЗМІ, зустріч може відбутися в Гельсінкі чи Відні 15 липня.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону.