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27 Червень 2018, Київ 19:06
Новини | Міжнародні

Помічник президента Росії: для зустрічі Трампа і Путіна «обране дуже зручне місце»

Про місце і час зустрічі президента Росії Володимира Путіна (л) та президента США Дональда Трампа (п) мають оголосити 28 червня

Для зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна «обране дуже зручне місце», повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

За його словами, це «третя країна». Водночас він заявив, що про місце і час зустрічі оголосять 28 червня.

Ушаков додав, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх стосунків, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

За повідомленнями ЗМІ, зустріч може відбутися в Гельсінкі чи Відні 15 липня.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону.

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