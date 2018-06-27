Путін заявив, що візит Болтона до Москви дає надію на покращення стосунків Росії та США

Візит до Москви радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона дає надію на покращення стосунків Росії та США, заявив російський президент Володимир Путін.

Він сподівається, що після візиту Болтона сторони зможуть зробити перші кроки «до відновлення повноформатних стосунків» між двома країнами.

«На початку бесіди з жалем мушу констатувати, що російсько-американські відносини перебувають не в найкращій формі, і я вже неодноразово про це публічно говорив і повторю на зустрічі з вами: вважаю, що це в значній мірі результат гострої внутрішньополітичної боротьби в самих США», – зазначив Путін.

Болтон, зі свого боку, також заявив, що хоче покращення у відносинах між Вашингтоном та Москвою. За його словами, президент США Дональд Трамп зацікавлений у досягненні стабільності.

Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила у Twitter, що Болтон прибув до Москви, зокрема для обговорення потенційної зустрічі президентів Росії і США.

За повідомленнями ЗМІ, вона може відбутися в Гельсінкі чи Відні 15 липня.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону.