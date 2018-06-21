У Кремлі чекають візиту радника президента США з нацбезпеки

У Кремлі заявили, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон планує відвідати Москву, проте не надали деталей візиту.

«Наскільки ми знаємо, така поїздка дійсно відбудеться, це все, що можемо сказати зараз», – заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 21 червня у відповідь на запитання, чи очікує Москва візиту Болтона.

21 червня російське агентство «Інтерфакс» процитувало джерела у Вашингтоні, які повідомили, що Болтон має прибути до Москви наступного тижня для підготовки можливої зустрічі президентів Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа.

Тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія «готова до контактів» зі США.

«Якщо буде досягнуто угоду про зустріч на високому рівні, вона буде оголошена», – додав Лавров.

9 червня Дмитро Пєсков заявив, що російські та американські президенти обговорили перспективи своєї зустрічі під час телефонної розмови у березні та говорили про столицю Австрії, Відень як можливе місце такої зустрічі.

«Конкретних угод чи домовленостей не було, і зараз не проводяться жодні конкретні дискусії», – сказав тоді прес-секретар глави Кремля.

Президент США заявив у березні, що він скоро зустрінеться з Путіним, але відтоді зв’язки між Вашингтоном та Москвою ще більше погіршилися через конфлікт в Сирії та отруєння колишнього російського шпигуна в Британії, у чому Захід звинувачує Москву.