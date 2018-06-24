Відень готується до зустрічі Трампа і Путіна 15 липня – австрійські ЗМІ

Влада Австрії готується до проведення зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна 15 липня у Відні, повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

За даними джерел газети, кілька днів тому в австрійську столицю прибули дипломатичні представники Вашингтона і Москви, аби предметно розглянути проведення першого двостороннього саміту Росії і США. Крім того, до Австрії для підготовки зустрічі прибули передові групи служб безпеки двох країн і почали вивчати обстановку для організації переговорів.

Остаточне рішення про дату саміту може бути ухвалене в середині наступного тижня, зазначає видання.

Кремль цього повідомлення поки не коментує.

Державний секретар США Майк Помпео напередодні заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним «у недалекому майбутньому».

Як сказав він в інтерв’ю телемережі MSNBC, це може статися після поїздки до Москви радника з національної безпеки США Джона Болтона, яку Білий дім днями анонсував на наступний тиждень із метою обговорити можливість такої зустрічі.

9 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Трамп під час останньої телефонної розмови розглядали Відень як можливе місце проведення їхньої двосторонньої зустрічі. Водночас, за його словами, будь-яких конкретних домовленостей досі немає.